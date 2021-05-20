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Получить посылку из Китая за 10 дней: крупный мировой оператор планирует запустить новую услугу в Украине

Получить посылку из Китая за 10 дней: крупный мировой оператор планирует запустить новую услугу в Украине
Обновлено 16:56 Сегодня Телеграф Колесо Логистикс

Китайская компания Cainiao Network, входящая в "Alibaba Group" и являющаяся одним из крупнейших в мире IT, логистических и инфраструктурных операторов, разрабатывает программы для ускорения доставки заказанных товаров из Китая в Украину до 10 дней.

Об этом заявил генеральный директор "Cainiao" в России и Восточной Европе Вячеслав Савин, сообщает пресс-служба "Укрпошти" в четверг, 20 мая.

"Украина является для нас одним из самых важных рынков. Мы разрабатываем для нее новые программы, которые помогут снизить сроки доставки до 10 дней. Эта услуга уже покрывает многие европейские страны, включая Францию, Испанию, Германию и мы планируем расширить ее на Украину", - сказал Савин.

В сообщении отмечается, что по данным Cainiao, которая отвечает за доставку 90% всех заказов AliExpress в мире, за последние 2 года на долю заказов стоимостью до $10 (около 275 грн) приходится более 80% всех отправлений в Украине.

При этом остается стабильным объем более дорогих отправлений с премиальной доставкой (стоимостью от $ 10): на них приходится почти 15% всех отправлений.

Как сообщалось, 17 мая гендиретокр "Укрпошти" Игорь Смелянский сообщил, что "Укрпошта" занялась покупкой банка.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 243

Все по теме:

Доставка, Товары, Укрпошта, Alibaba, Сроки, Цайняо, Cainiao Network.
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