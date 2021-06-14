В Украину возвращается российская сеть супермаркетов Mere: где и когда откроются магазины

В Украине возобновляет работу сеть российских супермаркетов "Mere", также известных в России, как "Светофор".

Об этом рассказал директор по развитию компании в Украине Артем Хоменко, передает Retailers .

В Николаеве первый магазин сети открылся еще в 2020 году, однако его работа была временно остановлена из-за проблем с товарами.

Теперь же в планах компании запустить работу более 40 магазинов до конца года. Ожидается, что на следующей неделе начнут работу заведения в Белой Церкви, Днепропетровской области и Черновцах.

Сеть магазинов Mere работает в Латвии, Литве, Эстонии, Польше, Сербии и Германии, кроме того ожидается их запуск в Испании, Франции, Греции и Великобритании.

"Выходом Mere на украинский рынок и развитием сети занимается ООО "Альянстрейдсервис", зарегистрированное 18 июля 2019 г.. Бенефициаром компании указано общество с ограниченной ответственностью "НСКТрейд", зарегистрированное в Минске. Конечным бенефициаром указан основатель российской сети дискаунтеров "Светофор" Сергей Шнайдер", - пишет издание.

Как сообщалось ранее, в Украине намерены повысить налоги в ряде отраслей и это скажется на жизни простых украинцев.