Корбан стал совладельцем "Цитруса"

Известный политик Геннадий Корбан приобрел половину группы компаний "Цитрус".

Об этом 17 июня он сообщил в своем Фейсбуке.

По его словам, недавно он приобрел 50% от группы компаний "Цитрус".

За время аудита в компании нашли ряд нарушений, таких как: оптимизацию налогов через незаконные переуступки долгов без согласия кредиторов и передачу товаров из оборота на безоплатной основе фирмам-сетеллитам, а также "серая" растаможка товаров.

Так, его юристы уже подали в суд более 4-х исков на сумму более 1 млрд гривен на совладельца компании Григория Топала.

В сети не оставили без внимания данную новость.

Пользователи высказались по этому поводу.

"Стратегия понятная - запугать и отобрать", — написал пользователь Владислав.

"Какая многоходовочка)", — пошутил пользователь Николай.

"90-е прошли. Теперь "отжимать" стали культурнее", — с иронией отметила пользователь Татьяна.

Напомним, что 21 апреля "Цитрус" попал в скандал, когда украинка заказала холодильник и морозильник в магазине Citrus.ua, но ей пришли два морозильника. С просьбой обмена она обратилась в магазин, но там ей отказали в обмене товара.