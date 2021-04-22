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"А платит покупатель?" Магазин Citrus попал в скандал из-за ошибки на сайте
"А платит покупатель?" Магазин Citrus попал в скандал из-за ошибки на сайте

"А платит покупатель?" Магазин Citrus попал в скандал из-за ошибки на сайте

"А платит покупатель?" Магазин Citrus попал в скандал из-за ошибки на сайте
10:23 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Украинка заказала холодильник и морозильник в магазине Citrus.ua, но ей пришли два морозильника. С просьбой обмена она обратилась в магазин, но там ей отказали в обмене товара.

Об этом 21 апреля в Фейсбуке рассказала покупательница Ольга Помозова.

Женщина рассказала, что она заказывала товар (холодильник и морозилку), на что получила подтверждение. В конечном счете ей доставили две морозилки.

После этого она написала магазину с просьбой обменять вторую морозилку на холодильник, который она заказала. На что ей объяснили, что название у второго морозильника на сайте указали неверно, поэтому обменивать ничего не будут. Также, по словам консультанта, после распаковки морозилки был испорчен ее товарный вид, что также является "причиной", для отказа в обмене.

В сети этот инцидент стал причиной бурного обсуждения. Многие люди давали советы по действиям в данной ситуации и поддерживали женщину. Некоторые делились своим негативный опытом с магазином "Цитрус".

скрин 

Напомним, что ранее в сеть попало видео того, как в магазинном холодильнике с колбасой на глазах у покупателя и продавца бегает серая мышь. Запись, якобы снятую в магазине "Посад" в Валках Харьковской области.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 325

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Украина, Цитрус.
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