Живой "товар": покупатели сняли на видео мышь в витрине магазина под Харьковом

В Сеть попало видео того, как в магазинном холодильнике с колбасой на глазах у покупателя и продавца бегает серая мышь. Запись, якобы снятую в магазине "Посад" в Валках Харьковской области, опубликовало Телеграмм-сообщество "Харьков 1654".

"Можно вон ту мышку завернуть? На этот раз Рататуй был замечен в "Посаде" в Валках. Вызвали менеджера, но он не захотел ехать", - пишут в "Телеграмм" со ссылкой на автора видео.

Реакции интернет-пользователей на ситуацию разделились. Кто-то уверяет, что во всех украинских магазинах продают живой "товар". Другие же жалеют маленькую мышь, которая пытается выбраться из холодильника, но попытки остаются тщетными.

Напомним, в Харькове парень устроил ночной погром в "АТБ", разгромив витрины магазина.