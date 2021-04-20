Скачать
Вторник, 20.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Путин готовит вторжение в Украину с юга: раскрыт опасный сценарий
Путин готовит вторжение в Украину с юга: раскрыт опасный сценарий
Итоги дня 19 апреля: скандал с вечеринкой жены Тищенко, Навального госпитализировали
Итоги дня 19 апреля: скандал с вечеринкой жены Тищенко, Навального госпитализировали
Во-первых, это красиво: в сети обсуждают фото высылки российских дипломатов из Чехии
Во-первых, это красиво: в сети обсуждают фото высылки российских дипломатов из Чехии
Облущенная краска падает на голову: в сети показали, как выглядит "инфекционка" в Харькове (фото)
Облущенная краска падает на голову: в сети показали, как выглядит "инфекционка" в Харькове (фото)

Живой "товар": покупатели сняли на видео мышь в витрине магазина под Харьковом

Живой "товар": покупатели сняли на видео мышь в витрине магазина под Харьковом
01:29 Сегодня Телеграф

В Сеть попало видео того, как в магазинном холодильнике с колбасой на глазах у покупателя и продавца бегает серая мышь. Запись, якобы снятую в магазине "Посад" в Валках Харьковской области, опубликовало Телеграмм-сообщество "Харьков 1654".

"Можно вон ту мышку завернуть? На этот раз Рататуй был замечен в "Посаде" в Валках. Вызвали менеджера, но он не захотел ехать", - пишут в "Телеграмм" со ссылкой на автора видео.

Реакции интернет-пользователей на ситуацию разделились. Кто-то уверяет, что во всех украинских магазинах продают живой "товар". Другие же жалеют маленькую мышь, которая пытается выбраться из холодильника, но попытки остаются тщетными.

Напомним, в Харькове парень устроил ночной погром в "АТБ", разгромив витрины магазина. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
Просмотры: 62

Все по теме:

Мышь, Магазин, Колбаса, Видеофакт.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Путин готовит вторжение в Украину с юга: раскрыт опасный сценарий
02 История повторяется: на росТВ открыто призывают вводить войска в Беларусь
03 Украинка привилась от коронавируса препаратом Pfizer и рассказала о последствиях
04 Облущенная краска падает на голову: в сети показали, как выглядит "инфекционка" в Харькове (фото)
05 Во-первых, это красиво: в сети обсуждают фото высылки российских дипломатов из Чехии
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Водителю маршрутки прострелили ногу на трассе: он вытащил пулю и продолжил путь (видео)
Водителю маршрутки прострелили ногу на трассе: он вытащил пулю и продолжил путь (видео)
История повторяется: на росТВ открыто призывают вводить войска в Беларусь
История повторяется: на росТВ открыто призывают вводить войска в Беларусь
&quot;Приезжий гастарбайтер&quot;, &quot;Проворовавшаяся козявка&quot;: Саакашвили и глава Минфина Марченко устроили публичные разборки
"Приезжий гастарбайтер", "Проворовавшаяся козявка": Саакашвили и глава Минфина Марченко устроили публичные разборки
Какой праздник 20 апреля: народные приметы и запреты
Какой праздник 20 апреля: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь