Носился по залу с ножом и бил витрины: в Харькове парень устроил ночной погром в "АТБ" (фото, видео)

Бурно провел выходные молодой житель харьковского микрорайона Салтовка. В ночь на воскресенье, 21 февраля, парень устроил погром в круглосуточном супермаркете АТБ и был задержан сотрудниками полиции

Видео с ночными чудачествами харьковчанина опубликовал telegram-канал "Труха. Харьков".

"Неадекват на Салтовке разнёс АТБ и заляпал все кровью. Сегодня ночью на Тракторостроителей 107 братишку сильно размотало: носился с ножом по маркету, бил витрины, после чего был скручен . Это Pfizer или AstraZeneca?" – пишут авторы поста, в шутку намекая, что мужчина находился в таком состоянии после вакцинации от коронавируса.

На видео видно, как голый по пояс парень лежит возле кассы супермаркета и говорит что умирает. Рядом стоят сотрудники полиции и охрана магазина. Судя по кадрам, он находится под воздействием алкоголя или каких-либо препаратов.

В комментариях одна читательница написала, что узнала героя видео. По ее словам, женщина с мужем пытались вытащить его из антисоциального образа жизни. Однако, 14 февраля он ушел от них в вещах супруга, прихватив ее телефон.

Напомним, в Киеве психически больной мужчина зарезал собственную мать и 10 дней хранил тело в диване на котором сам же и спал.