Правительство продлило полномочия четырех членов набсовета "Укрзалізниці"

Кабинет министров Украины продлил на три месяца полномочия независимых членов наблюдательного совета "Укрзалізниці".

Соответствующее решение закреплено распоряжением №666 от 18 июня 2021 года, текст которого обнародован на правительственном портале.

Согласно документу, Кабмин решил избрать членами наблюдательного совета Шевка Аджунера, Андреаса Матье (независимые члены), Сергея Лещенко и Олега Журавлева (представители государства) на срок до принятия решения о назначении новых членов по результатам конкурса, но не более, чем на три месяца. За это время собираются провести конкурс и найти им замену.

Срок действия контрактов продолжается путем заключения дополнительных договоров.

Отметим, что в марте Кабмин уволил главу правления АО "Укрзалізниця" Владимира Жмака, который проработал на этой должности полгода.