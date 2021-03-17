Проработавшего полгода руководителя "Укрзалізниці" уволили: кто займет его место

В среду, 17 марта, на заседании Кабинета министров было принято решении о досрочном прекращении полномочий главы правления АО "Укрзалізниця" Владимира Жмака. Об этом в своем telegram-kanale написал народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

По словам политика, правительство возложило выполнение обязанностей руководителя "Укрзалізниці" на Ивана Юрика.

Отметим, что решение об увольнении Жмака было принято после обращения в Кабмин Наблюдательного Совета железнодорожного ведомства.

По неофициальной информации, такое решение Набсовета было вызвано разным виденьем раздела и реструктуризации УЗ. Кроме того, Жмака подозревали в работе на олигарха Рината Ахметова, сообщает LIGA.net.

Стоит отметить, Иван Юрик уже возглавлял УЗ. С апреля по сентябрь 2020 года он исполнял обязанности главы правления АО "Укрзалізниця".

Напомним, "Телеграф" писал, что Владимира Жмака назначили 26 февраля 2020 года на должность главы УЗ в результате выборов через открытый конкурс.

Также напомним, что с 17 марта у главы Офиса президента Украины Андрея Ермака появился новый заместитель.