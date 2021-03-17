Зеленский нашел Ермаку нового заместителя: кто такой Игорь Брусило

У главы Офиса президента Украины Андрея Ермака появился новый заместитель. Соответствующий указ Владимир Зеленский подписал в среду, 17 марта.

Информация об этом размещена на сайте ОП.

"Назначить Брусило Игоря Николаевича заместителем руководителя Офиса президента Украины", – указано в тексте.

Ранее Игорь Брусило был временным исполняющим обязанностей заместителя руководителя департамента по вопросам государственного протокола и церемониала Офиса президента. На эту должность его назначили 7 августа 2020 года на период карантина и до определения финалиста конкурса на это место. До этого чиновник был завотдела этого же департамента. Фактически чиновник отвечал за подготовку встреч, официальных приемов Зеленского.

При пятом президенте Украины Петре Порошенко Брусило выполнял похожие функции "главного протоколиста президента".

Согласно электронной декларации чиновника, в данный момент он проживает в Борисполе вместе с супругой и дочкой.

Напомним, пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель пока не знает, пойдет ли тот на второй срок.