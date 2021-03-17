Скачать
Среда, 17.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Зеленский нашел Ермаку нового заместителя: кто такой Игорь Брусило
Зеленский нашел Ермаку нового заместителя: кто такой Игорь Брусило
Первый человек в Украине получил уже две дозы вакцины от коронавируса
Первый человек в Украине получил уже две дозы вакцины от коронавируса
"Взгляд с Банковой": почему шоу Юлии Мендель в таком виде - пустая трата времени и бюджета
"Взгляд с Банковой": почему шоу Юлии Мендель в таком виде - пустая трата времени и бюджета
Совсем не похоже на март: разбушевавшаяся в Украине метель попала на фото и видео
Совсем не похоже на март: разбушевавшаяся в Украине метель попала на фото и видео

Зеленский нашел Ермаку нового заместителя: кто такой Игорь Брусило

Зеленский нашел Ермаку нового заместителя: кто такой Игорь Брусило
12:29 Сегодня Телеграф

У главы Офиса президента Украины Андрея Ермака появился новый заместитель. Соответствующий указ Владимир Зеленский подписал в среду, 17 марта.

Информация об этом размещена на сайте ОП.

"Назначить Брусило Игоря Николаевича заместителем руководителя Офиса президента Украины", – указано в тексте.

Ранее Игорь Брусило был временным исполняющим обязанностей заместителя руководителя департамента по вопросам государственного протокола и церемониала Офиса президента. На эту должность его назначили 7 августа 2020 года на период карантина и до определения финалиста конкурса на это место. До этого чиновник был завотдела этого же департамента. Фактически чиновник отвечал за подготовку встреч, официальных приемов Зеленского.

Под Ермаком зашаталось кресло: уволит ли Зеленский главу ОП после выхода фильма Bellingcat

При пятом президенте Украины Петре Порошенко Брусило выполнял похожие функции "главного протоколиста  президента".

Согласно электронной декларации чиновника, в данный момент он проживает в Борисполе вместе с супругой и дочкой.

Напомним, пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель пока не знает, пойдет ли тот на второй срок.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
Просмотры: 668

Все по теме:

Назначение, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Офис Президента, Игорь Брусило.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Кого мы собрались возвращать?": первый мэр Севастополя дал прогноз по деоккупации Крыма
02 Паники уже нет, помочь всем не получится: волонтер рассказала о ситуации с коронавирусом в Одессе
03 Мать 8-летней модели нарушила молчание и ответила, живет ли ее дочь с 13-летним блогером
04 "Как только откроются границы, уедут все вменяемые специалисты": Черняк озвучил нерадостный прогноз для Украины
05 Готовят силовой сценарий: боевики "запасаются" техникой на Донбассе, даже не пряча
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В желтой зоне остались только четыре области: в Украине расширили границы жесткого карантина
В желтой зоне остались только четыре области: в Украине расширили границы жесткого карантина
&quot;Как только откроются границы, уедут все вменяемые специалисты&quot;: Черняк озвучил нерадостный прогноз для Украины
"Как только откроются границы, уедут все вменяемые специалисты": Черняк озвучил нерадостный прогноз для Украины
В Дании собрались строить еще одну ветку путинского газопровода: озвучены сроки
В Дании собрались строить еще одну ветку путинского газопровода: озвучены сроки
Еле стоит на ногах: в России рассказали о &quot;болезни&quot; Путина и его двойниках
Еле стоит на ногах: в России рассказали о "болезни" Путина и его двойниках
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь