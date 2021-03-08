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Поход Зеленского на второй срок: Мендель высказала мнение о планах президента

Поход Зеленского на второй срок: Мендель высказала мнение о планах президента
Обновлено 22:59 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель пока не знает, пойдет ли тот на второй срок. 

Об этом она рассказала в интервью изданию "ГОРДОН". 

"Я не знаю (будет ли Зеленский баллотироваться на второй срок, - ред.), посмотрим. Думаю, он сам для себя не решил. Но я бы хотела", - сказала она. 

При этом сама Мендель заявила, что не уверена захочет ли остаться его пресс-секретарем в случае повторного избрания.

Она выразила мнение, что Зеленский является "лучшим президентом Украины" и что он "очень правильно и хорошо ведет нашу страну". 

"Я уверена, что все увидят результат", - сказала Мендель, предположив, что украинцы в 2024 году не смогут узнать себя из 2019 года. 

На уточняющий вопрос, что стоило бы сделать Зеленскому, чтобы повторно сесть в президентское кресло, пресс-секретарь президента ответила, что тому стоит "закончить хотя бы половину его программы". 

Напомним, ранее Мендель рассказала, как ее приняли на эту работу и кто был против ее назначения. 

Помимо того, она прокомментировала санкции против Коломойского, а также сравнила Порошенко и Медведчука

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
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Владимир Зеленский, Юлия Мендель.
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