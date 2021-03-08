Поход Зеленского на второй срок: Мендель высказала мнение о планах президента

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель пока не знает, пойдет ли тот на второй срок.

Об этом она рассказала в интервью изданию "ГОРДОН".

"Я не знаю (будет ли Зеленский баллотироваться на второй срок, - ред.), посмотрим. Думаю, он сам для себя не решил. Но я бы хотела", - сказала она.

При этом сама Мендель заявила, что не уверена захочет ли остаться его пресс-секретарем в случае повторного избрания.

Она выразила мнение, что Зеленский является "лучшим президентом Украины" и что он "очень правильно и хорошо ведет нашу страну".

"Я уверена, что все увидят результат", - сказала Мендель, предположив, что украинцы в 2024 году не смогут узнать себя из 2019 года.

На уточняющий вопрос, что стоило бы сделать Зеленскому, чтобы повторно сесть в президентское кресло, пресс-секретарь президента ответила, что тому стоит "закончить хотя бы половину его программы".

Напомним, ранее Мендель рассказала, как ее приняли на эту работу и кто был против ее назначения.

Помимо того, она прокомментировала санкции против Коломойского, а также сравнила Порошенко и Медведчука.