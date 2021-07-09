АМКУ ответил, покупает ли SOСAR компанию "Glusco Украина" Медведчука

Как сообщал "Телеграф" 5 июля после 3-месячного простоя возобновили работу АЗС компании "Glusco Украина", связываемой с народным депутатом Украины Виктором Медведчуком, подозреваемым в государственной измене.

На топливном рынке тут же появилась информация о продаже "Glusco Украина" дочерней фирме азербайджанской нефтяной компании SOСAR - SOCAR Ukraine.

Как пояснил "Телеграфу" директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, подобные сделки занимают немало времени и требуют решения многих формальных процедур, впрочем, подтвердив, что интерес к "Glusco Украина" со стороны азербайджанского бизнеса действительно есть.

Одним из подобных требований было получение разрешения Антимонопольного комитета Украины на покупку "Glusco Украина" и концентрацию в своих руках более 100 АЗС и 7 нефтебаз компании опального политика.

"Телеграф" обратился с просьбой прокомментировать данную ситуацию ко всем заинтересованным сторонам и получил ответ от Антимонопольного комитета Украины, заявившего, что "заявление о разрешении концентрации путем покупки компанией SOCAR сети АЗС Glusco к ним не поступало".