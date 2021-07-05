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На заправках Glusco Медведчука снова продают топливо: а как же санкции?
На заправках Glusco Медведчука снова продают топливо: а как же санкции?
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На заправках Glusco Медведчука снова продают топливо: а как же санкции?

На заправках Glusco Медведчука снова продают топливо: а как же санкции?
Обновлено 18:33 Сегодня Телеграф

В понедельник утром 5 июля появилась информация, что компания подозреваемого в госизмене кума Владимира Путина Виктора Медведчука «Glusco Украина», возобновила работу. «Телеграф» разбирался, о чем может говорить данное событие.

Работать начали, но ненадолго

«Заправки Glusco в Николаеве начали работать в полном формате. Есть даже самый дорогой бензин 95Maxx», - написал на своей странице в Facebook директор Центра коммуникативных технологий «Статус» Федор Левченко.

Со ссылкой на неназванного топ-менеджера сети о возобновлении работы после 115-дневного перерыва заявили и СМИ.

«Сегодня с 00.00 заправки работают в полноценном режиме, включая продажу топлива», - сообщило издание Encorrсо ссылкой на неназванного топ-менеджера сети.  Собеседник издания подчеркнул тот факт, что работа стала возможной после урегулирования в судебном порядке.

Впрочем, уже в 11:15 издание сообщило, что «сеть снова прекратила продажу бензинов и дизельного топлива на своих АЗК, продолжив реализацию только сжиженного газа и сопутствующих товаров в пристанционных магазинах».

Об этом же сообщил и Федор Левченко, с которым связался «Телеграф».

«Утром из 5 АЗС сети «Glusco Украина», которые есть в Николаеве, работали 4, правда уже после полудня они вновь прекратили работу, но в мобильном приложении все АЗС указаны как работающие и можно увидеть цены», - пояснил «Телеграфу» Федор Левченко. 

Глуско в Николаеве

Глуско в Николаеве

заправка Глуско в Николаеве

Кто у руля?

Возобновление работы компании «Glusco Украина» вызвало немалый резонанс, ведь компания, хотя официально и принадлежит GLUSCO ENERGY SA зарегистрированной в Швейцарии на гражданина Ниссана Моисеева, давно ассоциируется с именем одиозного кума Путина – Виктора Медведчука.

Еще в 2017 году программа «Схемы» установила тесную личную связь между владельцем компании Нисаном Моисеевым и Виктором Медведчуком. Журналисты заметили обоих в аэропорту "Киев" (Жуляны) во время общего прилета в Украину на чартере Медведчука. 

С тех пор «Glusco Украина» ассоциируется с именем Виктора Медведчука. Собственно, сама компания является частью группы Proton Energy Group S.A., международного трейдера, который с 2016 года был единственным поставщиком продукции российской Роснефти в Украину по нефтепродуктопроводу Самара-Западное направление, украинскую часть которого до весны 2021 года также контролировал Медведчук (сейчас "трубу" вернули в госсобственность решением СНБО).

Неудивительно, что проблемы у компании возникли вскоре после начала преследований Виктора Медведчука. Так, 19 февраля Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о наложении на нардепа и его супругу Оксану Марченко персональных санкций

Спустя 3 недели после этого СБУ пришла с обысками к компании «Glusco Украина» обвиняя ее в теневой реализации некачественных нефтепродуктов что нанесло государству ущерб в 240 миллионов гривен. 

В самой компании «Glusco Украина» обвинения отвергли, а ее генеральный директор Борис Ганджа на пресс-конференции подчеркнул, что они платят в госказну Украины порядка 3 млрд грн. налогов.  Также в компании пригрозили подать иск в международные суды за причинение им ущерба от простоя вызванного обысками СБУ.

В апреле компания действительно направила официальную претензию Государственной фискальной службе Украины, впрочем ведомство ответило арестом корпоративных прав компании в середине июня.

Помимо правоохранителей на АЗС сети то и дело наведывались радикалы в лице активистов политической партии «Национальный корпус». Как утверждала «Glusco Украина» 25-25 марта нападениям подверглись более двух десятков АЗС сети. 

Впрочем, примерно с середины марта компания прекратила поставки нефтепродуктов на рынок Украины и приостановила деятельность, возобновив которую лишь в июле.

Медведчук продал Glusco?

В своем комментарии для СМИ директор Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн высказал предположение, что «возобновление работы связано со скорым завершением процесса смены собственника сети и исчезновением таким образом с повестки дня политической составляющей»

Еще с июня на топливном рынке велись разговоры о том, что на «Glusco Украина» претендует азербайджанская компания SOCAR Ukraine – дочернее предприятие азербайджанской нефтяной компании SOСAR. 

Если источник СМИ в «Glusco Украина» прав, утверждая, что возобновление работы произошло из-за урегулирования юридических вопросов, то предположение Сергея Куюна о покупке представляется весьма вероятным. В подобном случае именно SOCAR Ukraine представляется наиболее вероятным покупателем сети АЗС в которую входят более 100 автозаправочных станций и 7 нефтебаз.

«Телеграфу» удалось установить, что согласно записям в реестре швейцарской компании GLUSCO ENERGY SA, чьей дочерней структурой собственно и является «Glusco Украина», с 10 июня директором GLUSCO ENERGY SA вместо Ниссана Моисеева является некая Елена Перри. 

Реестр

О последней известно немного, лишь то что она имеет большой опыт управления различными фирмами, зарегистрированными в Швейцарии, последней из которых является некое ООО «Сибирский лесной холдинг».  Вероятно, речь идет о некоем «профессиональном директоре», назначающемся на всевозможные фирмы в качестве подставного лица.

Без решения АМКУ – никуда

Директор Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн призвал не спешить с выводами касательно продажи «Glusco Украина» азербайджанской «SOCAR Ukraine» напомнив о множестве нюансов, которые сопровождают подобные сделки.

«Действительно, по моим данным, «SOCAR» очень близка к покупке «Glusco», собственно, принципиальное согласие на сделку уже есть, но речь идет о многомиллионной бизнес-сделке, в которой документы не оформляются так быстро. Необходимо провести аудит, учесть все товарные остатки, кредиты, обязательства, а это время. Но главное – необходимо разрешение Нацрегулятора, то есть Антимонопольного комитета Украины на покупку и концентрацию значительной доли розничного рынка нефтепродуктов. По моим данным документы в АМКУ для разрешения на покупку «Glusco» еще даже не поданы», - пояснил эксперт для «Телеграфа».

По мнению Сергея Куюна о сделке официально станет известно после оформления всех необходимых документов или хотя бы после получения разрешения АМКУ на покупку «Glusco Украина».

«Телеграф» обратился за комментарием в «Glusco Украина», «SOCAR Ukraine», СНБО, АМКУ и СБУ, однако на момент публикации никакой реакции не последовало. Неофициально же источник в СБУ сообщил изданию, что арест мог накладываться не на сами заправки, а лишь на топливо. И сейчас якобы есть некое решение суда, которое разрешает Glusco работать. "Телеграф" продолжает следить за ситуацией.

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Никита Синицин
Автор: Никита Синицин
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Все по теме:

Санкции, АЗС, СНБО, Виктор Медведчук, Glusco.
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