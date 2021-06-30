"Укртранснафта" взяла под свое "крыло" "трубу Медведчука"

"Укртранснафта" подписала с Агентством по розыску и менеджмента активов (АРМА) договор на управление украинской части нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление" сроком на пять лет.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Так, согласно условиям договора "Укртранснафта" получила права и обязанности на осуществление хозяйственной деятельности по транспортировке, хранению, перевалке на автомобильный и железнодорожный транспорт нефтепродуктов сроком на ближайшие пять лет.

Компания также обязуется в течение пяти лет обеспечивать не менее 1,1 миллиона гривен ежемесячного дохода государству от управления нефтепродуктопроводом.

Напомним, "Укртранснафта" в конце февраля 2021 начала прием на временное ответственное хранение арестованного имущества ООО "ПрикарпатЗападтранс", в том числе объектов части магистрального нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление" (СЗН), который связывают с сопредседателем "ОПЗЖ" Виктором Медведчуком. Позже "Укртранснафта" была отобрана победителем конкурса на управляющего активами украинского участка нефтепродуктопровода. Для полноценной эксплуатации участка компании необходимо получить большое количество разрешительных документов.

Как сообщал "Телеграф", решение о возврате в госсобственность нефтепровода "Самара-Западное направление", который связывают с нардепом ОПЗЖ Виктором Медведчуком, было принято после заседания СНБО 19 февраля.

В тот же день под украинские санкции попал и сам Медведчук, а также его жена Оксана Марченко.

24 февраля Высшим антикоррупционным судом на нефтепровод был наложен арест.