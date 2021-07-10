Скачать
Суббота, 10.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Еще есть шансы остановить "Северный поток-2", – замглавы ОП Игорь Жовква
Еще есть шансы остановить "Северный поток-2", – замглавы ОП Игорь Жовква
Байден позвонил Путину: о чем говорили лидеры стран
Байден позвонил Путину: о чем говорили лидеры стран
Стало известно о покупке заправок Медведчука компанией SOCAR. В АМКУ о сделке не знают
Стало известно о покупке заправок Медведчука компанией SOCAR. В АМКУ о сделке не знают
Итоги дня 9 июля: Медведчука оставили под домашним арестом, Зеленский назначил нового пресс-секретаря
Итоги дня 9 июля: Медведчука оставили под домашним арестом, Зеленский назначил нового пресс-секретаря

Как проводить самое короткое и эффективное собеседование: бизнесмен Евгений Черняк поделился опытом

Как проводить самое короткое и эффективное собеседование: бизнесмен Евгений Черняк поделился опытом
08:03 Сегодня Телеграф

Чтобы понять, какой уровень у соискателя на должность менеджера, достаточно короткого интервью, во время которого стоит обратить внимание всего на два маркера: как соискатель говорит о своих достижениях и неудачах.

Об этом в субботу, 10 июля, утром пишет на своей странице в соцсети Facebook бизнесмен и автор образовательного канала "Биг Мани" Евгений Черняк.

"Хочешь узнать уровень менеджера?

Спроси его о самом большом достижении.

Их будет несколько.

Но попроси рассказать о самом значимом.

Останавливай на второй минуте.

За это время он минимум 10 раз произнесёт слово ‘Я’.

Попроси рассказать о самой большой неудаче.

Будет говорить что в принципе таких не было.

Настаивай, и услышишь рассказ со словами ‘ОНИ’, ,ОН’, ОНА , МЫ...

В рассказе о главной неудаче не будет слова Я.

Прощайтесь с ним немедленно.

Самое короткое и эффективное собеседование закончено.

Такие не нужны в бизнесе.

Результатов не будет.

Кроме того, что будут профессионально уставать в офисе с 9 до 18.00 с перерывом на обед.

И им всегда будет кто-то мешать.

Дождь, ветер, солнце, птицы, коллеги, бренды, финансы...

Вместо результата будут длинные рассказы о том, почему его нет.

Ищите людей, которые начинают с себя.

Честно говорят о своих ошибках , используя слово Я.

И честно говорят о победах, используя слово МЫ.

Они самые эффективные.

Проверено

Временем и деньгами", - написал Черняк.

Ранее "Телеграф" писал о самых высокооплачиваемых, а также востребованных профессиях в Украине.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 276

Все по теме:

Собеседование, Менеджер, Блог, Евгений Черняк.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зеленский в понедельник примет участие в заседании фракции "Слуга народа": источник рассказал, что будут обсуждать
02 Сало лучше, чем сливочное масло: диетолог напомнила о полезных свойствах жирного продукта
03 "Люди вокруг твердили, что это бесполезно, но Дима продолжал реанимировать его": невероятная история спасения утопленника в Кривом Роге (фото)
04 Новый пресс-секретарь Зеленского признался, будет ли читать книгу своей предшественницы Юлии Мендель
05 В Челябинской области огнем объяты около 5 тысяч гектаров: пожар добрался до поселков (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Творожная галета с моцареллой: простой пошаговый рецепт
Творожная галета с моцареллой: простой пошаговый рецепт
&quot;Люди вокруг твердили, что это бесполезно, но Дима продолжал реанимировать его&quot;: невероятная история спасения утопленника в Кривом Роге (фото)
"Люди вокруг твердили, что это бесполезно, но Дима продолжал реанимировать его": невероятная история спасения утопленника в Кривом Роге (фото)
Как проводить самое короткое и эффективное собеседование: бизнесмен Евгений Черняк поделился опытом
Как проводить самое короткое и эффективное собеседование: бизнесмен Евгений Черняк поделился опытом
Какой праздник 10 июля: народные приметы и запреты
Какой праздник 10 июля: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь