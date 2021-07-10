Как проводить самое короткое и эффективное собеседование: бизнесмен Евгений Черняк поделился опытом

Чтобы понять, какой уровень у соискателя на должность менеджера, достаточно короткого интервью, во время которого стоит обратить внимание всего на два маркера: как соискатель говорит о своих достижениях и неудачах.
Об этом в субботу, 10 июля, утром пишет на своей странице в соцсети Facebook бизнесмен и автор образовательного канала "Биг Мани" Евгений Черняк.
"Хочешь узнать уровень менеджера?
Спроси его о самом большом достижении.
Их будет несколько.
Но попроси рассказать о самом значимом.
Останавливай на второй минуте.
За это время он минимум 10 раз произнесёт слово ‘Я’.
Попроси рассказать о самой большой неудаче.
Будет говорить что в принципе таких не было.
Настаивай, и услышишь рассказ со словами ‘ОНИ’, ,ОН’, ОНА , МЫ...
В рассказе о главной неудаче не будет слова Я.
Прощайтесь с ним немедленно.
Самое короткое и эффективное собеседование закончено.
Такие не нужны в бизнесе.
Результатов не будет.
Кроме того, что будут профессионально уставать в офисе с 9 до 18.00 с перерывом на обед.
И им всегда будет кто-то мешать.
Дождь, ветер, солнце, птицы, коллеги, бренды, финансы...
Вместо результата будут длинные рассказы о том, почему его нет.
Ищите людей, которые начинают с себя.
Честно говорят о своих ошибках , используя слово Я.
И честно говорят о победах, используя слово МЫ.
Они самые эффективные.
Проверено
Временем и деньгами", - написал Черняк.
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