Как проводить самое короткое и эффективное собеседование: бизнесмен Евгений Черняк поделился опытом

Чтобы понять, какой уровень у соискателя на должность менеджера, достаточно короткого интервью, во время которого стоит обратить внимание всего на два маркера: как соискатель говорит о своих достижениях и неудачах.

Об этом в субботу, 10 июля, утром пишет на своей странице в соцсети Facebook бизнесмен и автор образовательного канала "Биг Мани" Евгений Черняк.

"Хочешь узнать уровень менеджера?

Спроси его о самом большом достижении. Их будет несколько. Но попроси рассказать о самом значимом. Останавливай на второй минуте. За это время он минимум 10 раз произнесёт слово ‘Я’.

Попроси рассказать о самой большой неудаче.

Будет говорить что в принципе таких не было.

Настаивай, и услышишь рассказ со словами ‘ОНИ’, ,ОН’, ОНА , МЫ...

В рассказе о главной неудаче не будет слова Я.

Прощайтесь с ним немедленно.

Самое короткое и эффективное собеседование закончено.

Такие не нужны в бизнесе.

Результатов не будет.

Кроме того, что будут профессионально уставать в офисе с 9 до 18.00 с перерывом на обед.

И им всегда будет кто-то мешать.

Дождь, ветер, солнце, птицы, коллеги, бренды, финансы...

Вместо результата будут длинные рассказы о том, почему его нет.

Ищите людей, которые начинают с себя.

Честно говорят о своих ошибках , используя слово Я.

И честно говорят о победах, используя слово МЫ.