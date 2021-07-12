"Антонов" планирует выпускать самолеты в Канаде - стали известны подробности

Государственное предприятие "Антонов" создало в Монреале, Канада дочернюю компанию Antonov Aircraft Canada. В планах предприятия - запуск проектирования и производства самолетов АН-74.

Об этом сообщает Le Devoir.

В компании сейчас готовятся заложить основу для официального сотрудничества между правительством Украины и Министерством экономики и инноваций Квебека. Сообщается, что уже разработан соответствующий проект между правительствами двух стран.

При этом грузовой АН-74 может получить двигатели американского производства. Об это сообщил исполнительный директор Gold Leaf Aviation, компании из Онтарио, которая представляет интересы Антонова в Канаде Десмонд Берк.

Он отметил, что в Ан-74 "потенциально могут быть использованы двигатели производства Pratt & Whitney или технологии Монреальской CMC Electronics".

Компания «Antonov Aircraft Canada» хочет воспользоваться программой поддержки преобразовательных инвестиционных проектов правительства Квебека. Чтобы воспользоваться правом на участие, проекты должны представлять собой инвестиции в размере не менее 10 миллионов долларов США или создавать более 100 рабочих мест с заработной платой выше заработной платы региона.

Сейчас компания ищет инвесторов, есть определенная заинтересованность со стороны Саудовской Аравии.

Справка "Телеграфа": Ан-74 - грузовой или пассажирский самолет, в зависимости от модификации. Грузоподъемность - 7,5 тонн. Высота полета до 10 100 метров. Пролететь может до 4600 километров.

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