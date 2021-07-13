Суд признал банкротом знаменитую кондитерскую фабрику

Известная кондитерская фабрика "АВК" обанкротилась. Об этом передает портал Finbalance со ссылкой на решение суда по делу №905/2852/16.

Как сообщается, 8 июля Хозяйственный суд Донецкой области признал ЗАО "АВК" (Мариуполь) банкротом и открыл ликвидационную процедуру. В решении говорится о превышения размера пассива должника над его активами и недостаточности имеющегося у должника имущества для удовлетворения требований кредиторов. Кроме того, суд констатировал, что "коэффициент обеспеченности собственными средствами является низким, что снижает вероятность возможности неплатежеспособного предприятия использовать внесудебные меры восстановления платежеспособности. Также говорится о том, что отрицательный результат показателя текущей платежеспособности свидетельствует о текущей неплатежеспособности компании.

В документе утверждается, что потенциальных предложений по восстановлению платежеспособности компании путем проведения санации ни к распорядителю имущества, ни к суду не поступало.

"Суд пришел к выводу о целесообразности введения процедуры ликвидации и признании должника банкротом", - отмечается в постановлении.

Дело о банкротстве "АВК" было открыто еще в 2016 году. По данным портала, в реестре требований кредиторов к "АВК" значатся такие:

- от Всеукраинского банка развития - на 291,3 млн грн;

- Райффайзен Банка - 356,7 млн грн;

- Проминвестбанка - 1,34 млрд грн;

- Сбербанка - 1,2 млрд грн.

Кроме этого, в реестре отдельно внесены требования, обеспеченные залогом (ипотекой) имущества должника. Среди них требования от Всеукраинского банка развития на 199,5 млн грн, Райффайзен Банка - 42,5 млн грн, Проминвестбанка - 489,3 млн грн, Сбербанка - 442,3 млн грн.

Сообщается, что "Сбербанк" ранее отсудил у группы "АВК" кондитерские фабрики на Закарпатье и в оккупированном Донецке, а "Проминвестбанк" - кондитерскую фабрику в Днепре. Бенефициары ЧАО "АВК" - Владимир Авраменко и Валерий Кравец.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинская компания оскандалилась с картой Украины без Крыма, Донецкой и Луганской областей.