Стало известно, когда правительство озвучит формулу цены на газ

Правительство ведет диалог с Международным валютным фондом относительно наработки справедливой формулы цены на природный газ в Украине. Об этом Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сказал в эфире "112 Украина" в ходе поездки в Тернопольскую область.

“Мы обнародуем это решение как только сможем найти правильные механизмы с МВФ", - сказал Гройсман.

По его словам, в настоящее время ведутся активные переговоры по этому вопросу". Как и обещал, я хочу еще раз это подтвердить, что в этом отопительном сезоне никаких вопросов повышения цены на газ правительством принято не будет, и я сдержу это слово", - отметил Премьер-министр.

Одним из главных условий, которые Украина должна выполнить, чтобы претендовать на получение транша Международного валютного фонда, является то, что цены на газ должны быть максимально близки к рыночным.