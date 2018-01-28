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Стало известно, когда правительство озвучит формулу цены на газ

Цена на газ
12:22 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что новая формула цены на природный газ станет известна после ее согласования с МВФ.

Правительство ведет диалог с Международным валютным фондом относительно наработки справедливой формулы цены на природный газ в Украине. Об этом Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сказал в эфире "112 Украина" в ходе поездки в Тернопольскую область.

“Мы обнародуем это решение как только сможем найти правильные механизмы с МВФ", - сказал Гройсман.

По его словам, в настоящее время ведутся активные переговоры по этому вопросу". Как и обещал, я хочу еще раз это подтвердить, что в этом отопительном сезоне никаких вопросов повышения цены на газ правительством принято не будет, и я сдержу это слово", - отметил Премьер-министр.

Правительство готово урегулировать цены на газ в соответствии с требованиями МВФ

Одним из главных условий, которые Украина должна выполнить, чтобы претендовать на получение транша Международного валютного фонда, является то, что цены на газ должны быть максимально близки к рыночным.

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Все по теме:

Новости Бизнеса, Владимир Гройсман, Новая формула, Согласование с МВФ, Цена на газ.
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