Минфин приглашает к обсуждению проекта монетизации субсидий

Минфин приглашает представителей ОСМД/ЖСК к публичному обсуждению 13 февраля проекта по монетизации субсидий. Об этом сообщает Правительственный портал.

"Министерство финансов приглашает представителей объединений совладельцев многоквартирных домов/жилищно-строительных кооперативов (ОСББ/ЖБК) на встречу с министром финансов А.Данилюком и заместителем министра финансов С.Марченко для обсуждения проекта по монетизации субсидий", - идет речь в сообщении.

Отмечается, что в рамках комплексного реформирования системы расчетов по субсидиям Минфин ввел с 1 января 2018 года новый механизм монетизации субсидий на уровне предприятий-предоставителей услуг. Целью такого шага является переход на прозрачные и своевременные расчеты "живыми" средствами за субсидии между государством и исполнителями услуг.

Монетизация субсидий на уровне предоставителей услуг - это первый этап реформы. Дальше будет осуществляться подготовка системы к вводу монетизации субсидий на уровне домохозяйств.

Сейчас Министерство финансов подготовило системные изменения к постановлению КМУ от 04.03.2002 № 256, которые совершенствуют механизм расчетов по льготам и субсидиям на оплату за энергоносители и жилищно-коммунальных услуги, а также в целом способствуют вводу монетизации предоставления льгот и жилищных субсидий.

Новый проект постановления КМУ уже размещен на официальном сайте Минфина для обсуждения и получения замечаний и предложений.