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В Украине намерены изменить строительные нормы

Строительство
09:34 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: В правительстве считают, что пересмотр строительных норм позволит устранить ненужные регуляторные процедуры и будет способствовать развитию предпринимательства.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман выступает за скорейшее изменение строительных норм в стране, что позволит улучшить среду проживания граждан. Об этом глава правительства сообщил на своей странице в Twitter.

"Изменение строительных норм. Меня интересуют два вопроса: сколько времени нужно и каким образом мы будем это решать. Я считаю, что максимально - это несколько недель, чтобы мы разработали решения и одобрили их. Затягивать время - не вариант", - написал премьер.

По его словам, в Украине происходит гонка за квадратные метры, а вопросам среды проживания уделяется недостаточно внимания.

"В Украине происходит гонка за квадратными метрами. Никто не думает, какой будет среда, где будет детский сад, школа. Чтобы решить эти вопросы, я пригласил предпринимателей и архитекторов, которые создают инфраструктуры своими руками", - написал Гройсман.

Названы регионы-лидеры по строительству жилья в Украине

Позднее в пресс-службе правительства сообщили, что в Украине на данный момент действует более 180 строительных норм, из которых 109 - государственные. При этом некоторые из них являются устаревшими и требуют внедрения международных стандартов, современных технологий и исключения коррупционных рисков.

В Кабмине отметили, что пересмотр строительных норм позволит устранить ненужные регуляторные процедуры, будет способствовать развитию предпринимательства в городском строительстве.

Как сообщалось, в феврале премьер предложил обновить нормы строительства многоквартирных домов и объектов городской инфраструктуры в Украине, и сделать их более эффективными и современными - по аналогии с тем, как были обновлены нормы строительства дорог. 

По итогам 2017 года строительство жилья в Украине выросло на 9%. По данным Госстата, количество принятого в эксплуатацию жилья в городах в абсолютных цифрах составило 7,3 млн квадратных метров, в сельской местности - почти 3 млн квадратных метров. Средний размер построенной квартиры составил 78,6 кв м. Площадь принятых в эксплуатацию дачных и садовых домов - 453,2 тыс. кв м, что на 30% больше, чем в 2016 году.

В региональной разрезе по итогам 2017 года строительство жилья больше всего выросло в Луганской области - почти в 3 раза. В ТОП-10 регионов по росту строительства в 2017 году вошли Полтавская область (рост на 71,8%), Ивано-Франковская область (29,9%), Киев (29,9%), Закарпатская область (24,9%), Одесская область (25,1%), Тернопольская область (25%), Днепропетровская область (24,4%), Ровенская область (21,5%) и Львовская область (11,6%).

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Новости Бизнеса, Владимир Гройсман, Изменение, Премьер-министр Украины, Среда проживания, Строительные нормы.
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