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Долги по субсидиям ОСМД обещают погасить до конца года

Счета
10:26 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Премьер-министр Владимир Гройсман обещает погасить задолженность перед объединениями многоквартирных домов и управленческими компаниями до конца года.

Премьер-министр Владимир Гройсман пообещал, что задолженность перед объединениями многоквартирных домов и управленческими компаниями за предоставленные населению субсидии будет погашена до конца 2018 года. Об этом премьер-министр заявил в ходе Часа правительства в Верховной Раде.

"Мы утвердили новое постановление правительства и уже процесс регулирования начался. Я думаю, что в 2018 году мы вообще все выведем на ноль. Такие планы и задачи перед министерствами стоят", - сказал премьер, отвечая на вопрос депутата Игоря Васюника, о сроках погашенная задолженности перед управленческими компаниями, возникшая еще в ноябре 2017 года и перед ОСМД в январе 2018 года.

"Долги, которые сейчас создаются, ведут к банкротству управленческих компаний", - сказал депутат.

Как сообщалось, ранее Минфин сообщал, что задолженность по предоставлению населению льгот и жилищных субсидий по оплате жилищно-коммунальных услуг погашена более чем на 80%.

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По состоянию на 26 февраля субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на предоставление льгот и жилищных субсидий населению на оплату жилищно-коммунальных услуг перечислена в сумме 18,368 миллиарда гривень.

Минфин заявлял, что объем выплаченных государством субсидий на оплату жилищно - коммунальных услуг не соответствует объему потребленных энергоресурсов.

Министерство хочет понять и контролировать, как используются средства налогоплательщиков на программу льгот и субсидий. По его словам, на данный момент министерство не знает, за что платит.

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Новости Бизнеса, Владимир Гройсман, Задолженность, Объединение многоквартирных домов, Погашение, Управленческие компании.
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