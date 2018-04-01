Данилюк: Монетизация субсидий поможет в борьбе с коррупцией
Новости Бизнеса: Министерство финансов Украины считает, что монетизация субсидий на жилищно-коммунальные услуги поможет ликвидировать коррупцию в данной сфере.
Министерство финансов работает над монетизацией субсидий на уровне домохозяйств для искоренения коррупции в этой сфере. Об этом министр финансов Александр Данилюк.
"Мы работаем над монетизацией субсидий на жилищно-коммунальные услуги. Это важный шаг для искоренения коррупции в этой сфере и перехода на прозрачную систему", - отметил Данилюк.
По словам министра, конечной целью министерства финансов является монетизация субсидий на уровне домохозяйств, по которой живые деньги будут предоставляться людям в руки.
Таким образом, они смогут оплачивать свои счета за фактически потребленные услуги, что также позволит оставить себе часть денег за счет экономии энергопотребления.
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Это очередной этап реформы, и этот механизм будет способствовать энергоэффективности и обеспечению платежной дисциплины, а также будет простым в реализации и администрировании.
"Монетизация субсидий на уровне домохозяйств окончательно сделает невозможными манипуляции и завышение показателей. Мы уже сейчас видим, куда идет каждая гривна. А до этого у нас не было такой информации. И многие теряют из-за этого, потому что сейчас - это реальные деньги, которые можно отследить", - добавил министр.
Как сообщалось, 26 апреля 2017 года Кабинет министров принял решение о монетизации суммы сэкономленной субсидии на оплату газа и электроэнергии.
В начале ноября прошлого года правительство утвердило введение с 1 января 2018 года механизма расчетов с теплокоммунэнерго за поставленные населению в рамках субсидий услуги "живыми" деньгами вместо клиринговых операций взаимозачета.