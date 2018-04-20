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Кабмин возобновил финансирование "теплых кредитов"

Утепление фасада
09:03 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: В Госэнергоэффективности сообщили о возобновлении финансирования правительственной программы "теплые кредиты".

С 18 апреля открыто финансирование правительственной программы по энергоэффективности, известной как "теплые кредиты". Об этом информирует Госэнергоэффективности.

"Все желающие сделать свой дом энергоэффективным и экономить на коммунальных услугах могут воспользоваться Правительственной программой "теплых кредитов" в уполномоченных банках (Ощадбанк, Укргазбанк, ПриватБанк) и получить возмещение", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, участники программы получают компенсацию в размере 20% от тела кредита на приобретение "негазовых" котлов, 35% – для утепления индивидуального жилья, от 40% до 70% – для ОСМД на утепление многоэтажек.

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Частные домохозяйства и ОСМД также могут рассчитывать на дополнительные компенсации от местной власти. На сегодня действует 128 местных программ удешевления "теплых кредитов", в частности в 18 регионах, 48 и 62 городах.

Как сообщалось, в 2018 году правительство выделило 400 млн грн на компенсации по "теплым кредитам", из которых 190 млн грн - для ОСМД. С начала действия программы в октябре 2014 года и до сегодня программой воспользовалось более 400 тыс. семей, которые привлекли более 5 млрд грн "теплых кредитов".

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Новости Бизнеса, Возобновление, Госэнергоэффективности, теплые кредиты, Финансирование.
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