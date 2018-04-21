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Розенко уверяет, что система начисления субсидий глобально не изменится

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10:08 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко сообщил, что причин для существенного изменения системы начисления субсидий нет.

На сегодняшний день нет поводов для глобальных изменений в системе начисления субсидий. Об этом в кулуарах парламента заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

"Я не готов говорить о какой-то новой системе (начисления субсидий - прим. ред.) - система не изменится, она доказала свою эффективность. Поэтому я не думаю, что будут какие-то глобальные изменения в системе субсидий", - подчеркнул Розенко.

Кабмин возобновил финансирование "теплых кредитов"

Ранее в эфире одного из телеканалов министр социальной политики Андрей Рева заявил, что монетизацию субсидий для домохозяйств в Украине проведут в два этапа. Сначала - для тех домохозяйств, которые имеют индивидуальное отопление, а второй этап будет касаться жителей многоквартирных домов с централизованным отоплением, которые получают субсидии.

Напомним, Кабмин создал рабочую группу для проведения монетизаций субсидий.

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Новости Бизнеса, Изменение системы, Начисление субсидий, Павел Розенко, Получение субсидии.
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