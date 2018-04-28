В Минфине сообщили, сколько уже выделено на монетизацию субсидий

Министерство финансов в рамках действующего с начала года механизма монетизации субсидий перечислило субвенции местным бюджетам на сумму 46,8 млрд грн для предоставления льгот и субсидий населению на оплату жилищно-коммунальных услуг. Как сообщается на сайте Минфина, этот объем превышает 98% плановых ассигнований на январь-апрель.

Минфин подчеркивает, что финансирование этой субвенции из госбюджета, запланированное в текущем году в размере 71 млрд грн, проводится в установленные сроки и в полном объеме.

В начале ноября прошлого года правительство утвердило введение с 1 января 2018 года механизма расчетов с теплокоммунэнерго за поставленные населению в рамках субсидий услуги "живыми" деньгами вместо клиринговых операций взаимозачета.

Комментируя это решение, министр социальной политики Андрей Рева подчеркнул, что изменение механизма расчетов по субсидиям с теплокоммунэнерго не коснется населения, которому субсидии все так же будут начисляться по социальным нормам.