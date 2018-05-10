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В майские праздники вырос спрос на "теплые кредиты"

Проверка на энергоэффективность
17:05 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: В Госэнергоэффективности сообщили, что в период майских праздников более 2 тысяч семей взяли почти 80 млн гривен на "теплые кредиты".

Даже в майские праздники спрос украинцев на утепление домов и замену газовых котлов остается стабильно высоким. В течение 2-5 мая более 2 тыс. семей взяли почти 80 млн грн "теплых кредитов", передает  Госэнергоэффективности.

"За неполную рабочую неделю, со 2 по 5 мая, более 2 тыс. семей взяли почти 80 млн грн "теплых кредитов", - говорится в сообщении.

Украинцы брали кредиты на:

  • утепление индивидуального жилья — 2090 кредитов на сумму около 68 млн грн;
  • на энергоэффективные мероприятия в ОСМД и ЖСК — 32 кредита на сумму около 10 млн грн;
  • на приобретение твердотопливных котлов — 56 кредитов на сумму почти 2 млн грн.

Глава Госэнергоэффективности Сергей Савчук обратил внимание на тот факт, что частные домохозяйства активно интересуются преимуществами альтернативного отопления.

"На прошлой неделе выдано 56 кредитов на установку твердотопливных котлов на сумму 1,8 млн грн. Это более чем в 2 раза больше по сравнению с предыдущей неделей, когда домохозяйства привлекли 27 таких кредитов на сумму 700 тыс. грн", - уточнил он.

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Как добавили в ведомстве, по условиям программы тем, кто устанавливает "негазовый" котел, из государственного бюджета предоставляется возмещение 20% суммы кредита. Если заемщик является субсидиантом, то компенсация составляет 35%.

Кроме этого, для установления твердотопливных котлов отсутствуют сложные разрешительные процедуры. Также, домохозяйство свободно в выборе топлива для котла.

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Новости Бизнеса, Госэнергоэффективности, Майские праздники, теплые кредиты.
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