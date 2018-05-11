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Строительство общежитий для контрактников ВСУ проходит в 21 области Украины

Строительство
13:55 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: Минобороны Украины сообщает, что строительство жилых комплексов для размещения украинских военнослужащих-контрактников продолжается в 21 области.

В Вооруженных силах Украины продолжается строительство 184 жилых комплексов для размещения 23 тыс. военнослужащих-контрактников, сообщает пресс-служба Минобороны в пятницу.

"Строительство началось на территории военных городков почти по всей территории Украины - в 21 области. В настоящее время уже начато строительство на 25 строительных площадках. Это, в частности, Житомир, Николаев, Новоград-Волынский, Конотоп, Бердичев, Кременчуг, Броды, Дачное, Подольск, Старычи, Мирное, Гончаровское и Десна. К концу месяца планируется завершить процесс закупок услуг на строительство казарм улучшенной планировки еще на 25 стройплощадках", - говорится в сообщении.

На Тернопольщине построят жилье для контрактников

Несколько недель тому назад в Житомире, на территории одного из военных городков, началось строительство трех общежитий улучшенного типа для военнослужащих Десантно-штурмовых войск ВС Украины. Каждое будущее общежитие - двухэтажное здание, рассчитанное на 120 лиц. Уже есть котлован, идет закладка фундамента.

В Минобороны напоминают, что на реализацию проекта по строительству 184 жилых комплексов для ВСУ для размещения 23 тыс. военнослужащих-контрактников предусмотрено 2,6 млрд грн.

Финансирование будет осуществляться следующим образом: 1,0 млрд грн - по специальному фонду за счет средств, поступивших в Минобороны от реализации конфискованного имущества; 1,6 млрд грн - по общему фонду Миниобороны.

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Новости Бизнеса, Военнослужащие-контрактники, ВСУ, Жилые комплексы, Минобороны, Общежития, Размещение, Строительство.
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