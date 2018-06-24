Счетная палата сообщила, сколько составляет Фонд служебного жилья Минобороны

Фонд служебного жилья Министерства обороны Украины за 2011-2017 гг. уменьшился на 300 квартир – до 7,751 тыс. квартиры при потребности в 21,886 тыс. квартир, говорится в решении Счетной палаты Украины (СПУ) от 12 июня по итогам аудита исполнении программы по строительству (приобретению) жилья для военнослужащих.

Согласно ему, оборонное ведомство в 2011-2017 гг. получило 2,85 млрд грн на решение жилищной программы военнослужащих, в результате которых было построено немногим более 4,5 тыс. квартир, или 10% от утвержденных.

"В таких условиях численность военнослужащих, находящихся на квартирном учете, возросла более чем на 2 тыс. чел. и составила 47,1 тыс. чел. на 1 января 2018 года", – констатируется в решении.

Счетная палата уточняет, что в 2011 году было построено 820 квартир, в 2012-м – 819. В последующие два года их количество снизилось соответственно до 127 и 423 квартир, в 2015 году увеличилось до 780, в 2016-м – до 1,056 тыс., однако в 2017 году уменьшилось до 593.

В документе отмечается, что проведенная СПУ аудиторская проверка использования средств с 1 января 2016 года по 1 января 2018 года выявила неэффективное использование почти половины из 1,25 млрд грн, выделенных на реализацию указанной программы.

"В целом аудитом идентифицировано более 600 млн грн непродуктивного, нерезультативного и расточительного использования бюджетных средств на строительство (приобретение) жилья для военнослужащих ВСУ", - отмечает СПУ на своем сайте.

Согласно отчету об аудиторской проверке, по итогам работы программы в 2016-2017 гг. было использовано почти 890 млн грн. В результате получено 1,009 тыс. квартир, что составляет 63% от изначально запланированного количества (1,605 тыс.). 201 квартира, на приобретение которой использовано почти 170 млн грн, осталась незаселенной вследствие неготовности к эксплуатации, промедления с решением о заселении и несоответствия потребностям военнослужащих. Кроме того, была вскрыта схема подписания недостоверных актов, на основании которых на счета частных и коммерческих структур было перечислено около 340 млн грн.

Основной причиной такой ситуации стало нерациональное распределение финансов, считают аудиторы. Изначально предполагалось выделить большую часть суммы на строительство и реконструкцию жилых объектов, в итоге же основная часть средств (66,7% в 2016 году, 70% в 2017 году) была направлена для приобретения жилья на условиях долевого участия и на вторичном рынке. В результате принятия этих решений стоимость незавершенного строительства жилья за период с 1 января 2016 года по 1 января 2018 года повысилась до 649,5 млн грн с 536,6 млн грн, сообщает СПУ.

Таким образом, из-за нерационального использования бюджетных средств была потеряна возможность получить в 2016-2017 гг. 521 квартиру, предусмотренную паспортами бюджетных программ, считают аудиторы.

Кроме того, в ходе аудиторской проверки было обнаружено отсутствие реакции Минобороны на рекомендации СПУ и безрезультатность уголовных производств, возбужденных после предварительного аудиторского мероприятия.

"Руководство ГлавКЭУ (Главного квартирно-эксплуатационного управления - прим. ред), игнорируя рекомендации Счетной палаты, в 2015-2017 гг. продолжило … деятельность, содержащую признаки неправомерных действий, с подписанием недостоверных актов приема-передачи жилья, непригодного для проживания даже после официального ввода домов в эксплуатацию. Такие действия дали возможность перечислить на счета застройщиков (ООО "Будкапиталс", ПАО "ХК "Киевгорстрой", ООО "Борисполь Проминвест", ООО "София Буд Групп", ЧАО "Строительный торговый дом", ООО "ПГ Инвест", ПАО "ФК "СТС-Инвест", ООО "Добробут+") 338,6 млн грн", - говорится в решении СПУ.

Как сообщает СПУ, информация о результатах аудита направлена президенту Украины, Верховной Раде, а также Кабинету министров с предложениями о необходимости разработки государственной целевой программы обеспечения жильем военнослужащих и совершенствующих эту сферу деятельности нормативно-правовых актов.

Помимо этого, отчет и решения СПУ направлены Минобороны для реагирования и привлечения виновных к ответственности. Материалы аудита получили также Генеральная прокуратура, Национальная полиция и Национальное антикоррупционное бюро Украины для соответствующего реагирования.