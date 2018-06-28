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В Украине хотят заменить плановые проверки новостроек

Строительство
09:12 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Государственная архитектурно-строительная инспекция предлагает ввести проэтапный обзор строительных работ по заявлению заказчика или подрядчика.

Предотвратить проблемные стройки возможно лишь устранив риск их возникновения на всех этапах градостроительной деятельности. Об этом говорили 27 июня во время встречи вице-премьер-министра Украины – Министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадия Зубко и председателя Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины Алексея Кудрявцева с бизнес-сообществом Американской торговой палаты в Украине, сообщает пресс-служба ГАСИ.

По словам Геннадия Зубко прозрачность в каждом процессе является важной составляющей успешного развития строительной отрасли. Именно с этой целью была реформирована разрешительная система и устранены имеющиеся риски. Однако нужны изменения.

"Для нас очень важный вопрос постепенности проверок. Ведь когда на этапе фундамента или каркаса появляется несогласованность с проектами, которые прошли экспертизу, то еще есть возможность исправить ситуацию. Когда это проявляется на последнем этапе, объект уже построен и готов к эксплуатации, то застройщику ничего не остается как искать пути как договориться".

Алексей Кудрявцев отметил, что за допущенные нарушения даже законно начатое строительство сегодня может перейти в статус незаконного. И действующая система контроля не способна предупредить такие ситуации.

"Формируя план проверок на год, мы не можем предсказать, когда попадем на объект. Как следствие нарушения, которые можно устранить своевременно, становятся очевидными, когда исправить их уже невозможно", – рассказал Председатель ГАСИ.

Госархстройинспекцией подготовлены предложения по изменению подхода к контролю за строительством, главной целью которого должно быть не наложение штрафов, а партнерская работа с застройщиками для предотвращения совершения нарушений. ГАСИ предлагает отказаться от плановых проверок и ввести поэтапный обзор строительных работ, который будет осуществляться по заявлению заказчика или подрядчика.

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В случае выявления нарушений субъектов градостроительства не будут привлекать к ответственности, а будут предоставлять рекомендации и сроки на их выполнение. По объективным причинам эти сроки могут быть продлены. И только в случае игнорирования предписаний органа контроля к застройщикам предлагается применять штрафные санкции, размер которых будет зависеть от класса последствий объекта.

На поддержку правительственной программы СТОП "Маски шоу" ГАСИ также предлагает исключить требование правоохранительных органов оснований для проведения внеплановых проверок, а осуществлять такие проверки только по решению суда.

"При новом формате контроля субъекты градостроительства получат уверенность в качественном завершении своих проектов. Граждане – защиту инвестиций, а государство сможет эффективно упорядочить рынок строительства. В результате ГАСИ станет не карательной структурой, а консультативно-совещательным партнером для застройщиков. И вместо миллионных штрафов и проблемных объектов страна сможет получит стабильное развитие строительной отрасли", – подытожил Алексей Кудрявцев.

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Новости Бизнеса, ГАСИ, Минрегион, Обзор, Поэтапный, Строительные работы.
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