Минрегион подготовил новый план реконструкции старых хрущевок в Украине

Судьба украинских хрущевок находится в подвешенном состоянии, власти все еще прорабатывают варианты их ожидаемой перестройки. Минрегион закончил работу над концепцией реновации устаревшего жилого фонда страны и вскоре планирует вынести этот документ на всеобщее обсуждение, сообщил замминистра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Лев Парцхаладзе.

По его словам, проектом будут предусмотрены оба варианта решения давно назревшей проблемы: и снос ветхого жилья, и модернизация существующих построек. Но до сих пор дискуссионными остается много вопросов, в частности количество жильцов, чье согласие надо получить инвестору для начала проекта реконструкции.

Поэтому на скорое принятие нового закона взамен существующего, но толком не действующего документа образца 2006 года, рассчитывать не приходится. Максимум, что удастся сделать относительно быстро — утвердить концепцию в Кабмине и внести законопроект в Верховную Раду.

Тем временем старые дома, на которые приходится примерно половина из существующих в Украине 1 млрд жилых квадратных метров, продолжат ветшать. По словам вице-президента Академии строительства Украины (АСУ) Виктора Лещинского, часть домов-хрущевок уже отработала свой ресурс (50-60 лет) еще пять лет назад.

По оценкам экспертов, сейчас жилой фонд домов массовых серий, построенных в 1930-1970 годы, которые требуют замены или реконструкции составляет около 72 млн кв. метров или 1,2 млн квартир. Для сравнения: ежегодно в Украине сдается всего 10 млн кв.м.

Фактически каждый четвертый городской житель обитает в доме, где нужно менять инженерные сети, крыши и проводить утепление. Уже ближайшие несколько лет, по словам экспертов, возникнет ситуация, когда понадобится одномоментно проводить такие работы на огромном количестве объектов.

По оценкам профессора Национальной Академии госуправления при Президенте Украины Всеволода Николаева, для проведения капремонта зданий, который откладывался десятилетиями, теперь понадобится около 400 млрд грн. Или примерно половина госбюджета нашей страны на 2018 год. А после этого для содержания домов в порядке придется тратить суммы, сопоставимые с расходами на все коммунальные платежи (ежемесячно или ежегодно).

Понятно, что таких денег у правительства не появится ни сейчас, ни в ближайшие годы, особенно если учесть, что в 2019-2020 годах Украине придется изрядно потратиться на выплаты по внешним долгам.

Как сообщили в Минрегионе, как на этот год, так и на следующий из бюджета может выделяться сумма не более 1,6 млрд грн в Фонд энергоэффективности, средства которого идут на термомодернизацию домов.

Учитывая, что стоимость реконструкции составляет примерно $150-200 на квадратный метр против $500/кв.м. новой постройки чиновники и эксперты все чаще говорят уже не о сносе старого жилья, а о его модернизации.

Вице-премьер Геннадий Зубко ранее дал понять, что правительство склоняется к идее капитального ремонта, а не сноса старого жилья. Переделка одной хрущевки на сто квартир обойдется примерно в 3,5 млн грн. Всего в стране насчитывается около 20 тыс. хрущевок. Эту задачу облегчает тот факт, что большая часть такого жилья — типовые постройки, которые можно переделывать по одному проекту. Срок дальнейшей эксплуатации таких зданий может составить 100-200 лет.

Но сколько будет выделено на эти программы денег и в какие сроки — в Минрегионе затрудняются сказать.

Кроме того, нельзя вести капитальный ремонт здания с заменой инженерных сетей, крыш и т.п. в доме, где живут люди. А значит опять возникает проблема с отселением в дома маневрового фонда и здесь возникает масса юридических проблем, связанных с получением согласия жильцов, оформлением права собственности, участия в финансировании ремонта и т.п.

Пока единственным способом получить финансирование или собрать средства на капитальный ремонт дома — создать ОСМД. По словам исполнительного директора Ассоциации «Энергоэффективные города Украины» Святослава Павлюка, это позволит в течение нескольких лет накопить деньги на постепенную замену всех устаревших систем, а также принять участие в городских программах, получить льготный кредит в банке или грант от международной организации на ремонт своего дома.