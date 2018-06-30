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В Украине отменили обязательное проектирование мусоропроводов в жилых домах

Утепление фасада
10:24 Сегодня Телеграф
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Министерство регионального развития в обновленной государственной строительной норме отменило обязательное проектирование мусоропроводов в жилых домах.

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины обновило государственную строительную норму (ГСН) и отменило обязательное проектирование мусоропроводов в многоэтажных жилых домах.  Как сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе, соответствующие изменения содержатся в ГСН "Здания и сооружения. Жилые дома. Основные положения", которая официально вступает в силу с 20 сентября 2018 года.

"Осенью уже не будет действовать эта старая норма - обязательное проектирование мусоропроводов в многоэтажках. Сейчас опубликовано и с 20 сентября официально вступает в силу ожидаемое и важное изменение в ГСН, которое отменяет ее. Теперь необходимость устройства мусоропроводов будет определяться исключительно с учетом приемлемой системы обращения с отходами в каждом населенном пункте. Считаю, что это важный шаг навстречу цивилизованным подходам к сортировке и переработке мусора", - отметил Парцхаладзе.

Он также напомнил, что обязательная норма по проектированию мусоропроводов будет сохранена только в специализированных домах для людей с инвалидностью и пожилых людей.

Как сообщалось ранее, вице-премьер-министр Геннадий Зубко заявил, что Минрегион планирует до конца этого года пересмотреть еще 16 Государственных строительных норм (ГСН).

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Все по теме:

Новости Бизнеса, ГСН, Жилые дома, Минрегион, Мусоропроводы, Отмена, Проектирование.
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