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Госстат: Жилфонд Украины в 2017 году увеличился на 0,7%

Ключи от квартиры
11:49 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: Государственная служба статистики сообщила, что на 1 января 2018 года жилищный фонд Украины увеличился на 0,7% по сравнению с показателями на 1 января 2017 года

Жилищный фонд Украины по состоянию на 1 января 2018 года составил 984,8 млн кв. м общей площади, что на 0,7%, или 6,9 млн кв. м, выше показателя на 1 января 2017 года.

Как сообщила Государственная служба статистики, указанные показатели приведены без учета временно оккупированной территории Крыма и Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областей.

Согласно сообщению, 60,9%, или 599,4 млн кв. м общей площади жилых помещений, находились в городских населенных пунктах.

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По данным статведомства, доля жилых домов квартирного типа составила 98,4% общей площади жилфонда, тогда как площадь жилых помещений в общежитиях и нежилых зданиях – 1,6%. 

Согласно сообщению, на 1 января 2018 года в Украине насчитывалось 17 млн квартир, из которых 19,5% составляли однокомнатные, 36,6% – двухкомнатные, 32,6% – трехкомнатные и 11,3% – с четырьмя и больше комнатами.

К началу 2017 года общая площадь жилищного фонда Украины увеличилась на 0,4% по сравнению с началом 2016 года и составляла 977,9 млн кв. м.

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Новости Бизнеса, Госстат, Жилищный фонд Украины, Недвижимость, Рост, Строительство.
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