Кто должен платить за новые счетчики: АМКУ просит разъяснить НКРЭКУ

АМКУ просит НКРЭКУ разъяснить, правомерны ли действия газоснабжающих компаний, которые требуют от бытовых потребителей устанавливать газовые счетчики за свой счет вместо счетчиков, признанных непригодными. Об этом сообщает пресс-служба Комитета.

"В органы Антимонопольного комитета Украины поступают обращения от бытовых потребителей о возможном нарушении законодательства о защите экономической конкуренции в действиях операторов ГРС во время проведения периодической поверки СИТ по объектам бытовых потребителей", - говорится в сообщении.

Проблемная ситуация заключается в том, что субъекты хозяйствования, осуществляющие распределение природного газа, после проведения периодической поверки счетчика газа и признания метрологической службой его непригодным, а также после принятия оператором ГРС решения о нецелесообразности ремонта этого счетчика, в актах приема-передачи выдвигают бытовому потребителю требование приобрести в двухмесячный срок новый счетчик газа за собственные средства.

Зато, отмечают в АМКУ, Порядок проведения периодической поверки счетчиков газа населению регулируется, в частности, Кодексом газораспределительных систем (далее - Кодекс ГРС), утвержденным постановлением НКРЭКУ от 30.09.2015 № 2494.

И, согласно Кодексу ГРС, если оператор ГРС принимает решение о нецелесообразности ремонта счетчика газа, он обязан в течение 15 рабочих дней после результатов проведения периодической поверки (но не позднее двухмесячного срока после снятия счетчика газа на поверку) бесплатно установить собственный расчетный счетчик газа (типоразмером не более счетчика газа бытового потребителя) для дальнейших коммерческих расчетов. В этот же срок бытовому потребителю обязаны вернуть его счетчик газа и письменно сообщить как о результатах периодической поверки, так и о принятом решении о нецелесообразности его ремонта. В таком случае бытовой потребитель не может отказаться от установки счетчика газа оператора ГРС, отмечают в АМКУ.

"Такие действия Операторы ГРС объясняют тем, что тарифная составляющая затрат на поверку, ремонт и установка индивидуальных счетчиков газа населению, которая входит в тариф на услуги по распределению природного газа, на сегодняшний день недостаточна для исполнения в полном объеме обязанностей, возложенных на газораспределительные предприятия", - говорится в сообщении.

Однако в АМКУ не исключают, что такая позиция газоснабжающих предприятий объясняется тем, что их услуги для потребителей безальтернативны.

"Такие действия операторов ГРС, при определенных условиях, могут содержать признаки нарушения законодательства о защите экономической конкуренции, приводить к ущемлению интересов бытовых потребителей, и были бы невозможными в условиях существования значительной конкуренции на соответствующем рынке", - отмечается в сообщении.

С целью недопущения нарушений законодательства о защите экономической конкуренции Комитет обратился к НКРЭКУ о предоставлении разъяснений относительно соответствия (правомерности) указанных действий операторов ГРС нормам законодательства в сфере газоснабжения, сообщает пресс-служба.

Как сообщалось, в конце июня Антимонопольный комитет обращался к правительству и заинтересованным ведомствам с просьбой решить вопрос о взаимоотношениях бюджетных учреждений и организаций с операторами газораспределительных сетей при обустройстве коммерческих узлов учета природного газа средствами дистанционной передачи данных.