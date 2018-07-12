На строительство детсадов и больниц в 19 областях выделят 1,8 млрд грн

Правительство утвердило второй перечень инвестпрограмм и проектов регионального развития, которые будут финансироваться за счет средств Государственного фонда регионального развития в 2018 году. Это 288 проектов в 19 областях, на которые направят 1,8 млрд грн. Об этом сообщил министр регионального развития Геннадий Зубко, комментируя принятие соответствующего распоряжения, передает Минрегион.

"Правительство утвердило второй перечень инвестиционных программ и проектов регионального развития, которые будут финансироваться за счет средств Государственного фонда регионального развития в 2018 году. Это 288 проектов, которые будут финансироваться на 1,8 млрд грн с ГФРР. В общем уже утвержден 755 проектов на общую сумму - 5,8 млрд грн", - сообщил Зубко.

Как уточнил он, эти средства потратят на строительство в регионах детсадов, школ, медицинских учреждений, развитие спортивной инфраструктуры, восстановление мостовой и дорожной инфраструктуры, объектов водоснабжения и водоотведения, проведение термомодернизации и тому подобное.

Подавляющее большинство проектов планируется завершить в 2018 году.

По словам Зубко, в распоряжение о финансировании за счет ГФРР включено проекты, которые подали на рассмотрение 19 областей: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Николаевская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области, а также КГГА.

Напомним, области, которые неэффективно используют средства на строительство и ремонт дорог, лишат части финансирования.