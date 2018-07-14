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Гройсман рассказал, сколько "теплых кредитов" получили ОСМД и население

Утепление фасада
09:57 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что по результатам за первое полугодие ОСМД и население получили "теплых кредитов" на сумму около 843 млн грн

За I полугодие ОСМД и население получили "теплых кредитов" почти 843 млн грн. Об этом на заседании правительства во время отчета за I полугодие сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Мы уже выделили 930 "теплых кредитов" на 257 800 000 грн для ОСМД и 19241 "теплый кредит" на 585 млн населению", - сказал Гройсман.

Как уточнил он, правительство хочет запустить Фонд энергоэффективности с международными партнерами.

"Это очень мощный инструмент, который позволит обеспечить масштабную энергомодернизацию", - подчеркнул премьер.

На строительство детсадов и больниц в 19 областях выделят 1,8 млрд грн

Напомним, в июне Госэнергоэффективности выплатило заемщикам "теплых кредитов" 101 млн грн компенсаций

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Новости Бизнеса, Владимир Гройсман, Выделение, Население, ОСМД, теплые кредиты, Утепление фасада.
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