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Гройсман рассказал, сколько "теплых кредитов" получили ОСМД и население
Новости Бизнеса: Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что по результатам за первое полугодие ОСМД и население получили "теплых кредитов" на сумму около 843 млн грн
За I полугодие ОСМД и население получили "теплых кредитов" почти 843 млн грн. Об этом на заседании правительства во время отчета за I полугодие сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
"Мы уже выделили 930 "теплых кредитов" на 257 800 000 грн для ОСМД и 19241 "теплый кредит" на 585 млн населению", - сказал Гройсман.
Как уточнил он, правительство хочет запустить Фонд энергоэффективности с международными партнерами.
"Это очень мощный инструмент, который позволит обеспечить масштабную энергомодернизацию", - подчеркнул премьер.
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Напомним, в июне Госэнергоэффективности выплатило заемщикам "теплых кредитов" 101 млн грн компенсаций
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