Зубко сетует, что на подготовку к зиме на местах тратится слишком мало средств

Местные бюджеты тратят недостаточно средств на подготовку к новому отопительному сезону. В этом году на подготовку к зиме выделено из бюджетов 3% средств, против около 20% в предыдущие годы. Об этом заявил министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, передает министерство.

"Мы уже работаем с местным самоуправлением по подготовке к новому отопительному сезону. Мы подчеркиваем, что сегодня местные бюджеты тратят недостаточно средств на эту подготовку. Сумма в 11 млрд, которая выделена в бюджетах — недостаточна. Если сравнить прошлые годы, когда выделялось до 20% из бюджета на подготовку к зиме, то сегодня — 3%", - сказал Зубко.

Чиновник подчеркнул, что благодаря финансовой децентрализации сегодня на местах ремонтируются дороги, фонтаны, тротуары, строятся парки. Но главный вопрос — вопрос критической инфраструктуры (теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение). Те вещи, которые происходят не только с точки зрения ремонта оборудования, но и вопросы выстраивания взаимоотношений местной власти с "Нафтогазом". Они должны быть урегулированы в летние месяцы — подготовлено оборудование, подготовлена социальная инфраструктура и тому подобное.

По словам Зубко, за несвоевременную подготовку органов местного самоуправления к отопительному сезону обязательно должна быть введена ответственность. И в этом контексте, очень важным является принятие парламентом закона о государственном надзоре.

Напомним, в этом году отопительный сезон в Украине начнется 15 октября.