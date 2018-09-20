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Переселенцы с инвалидностью смогут становиться на квартирный учет

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09:17 Сегодня Телеграф
Фото: www.facebook.com/MinregionUkraine/

Новости Бизнеса: Внутренне перемещенные лица с инвалидностью и члены их семей будут иметь право становиться на социальный квартирный учет.

Верховная Рада приняла закон, который дает право внутренне перемещенным лицам с инвалидностью и членам их семей становиться на социальный квартирный учет. За Закон "О жилищном фонде социального назначения" (№7304) проголосовали 244 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Документ предусматривает, что правом постановки на социальный квартирный учет будут пользоваться внутренне перемещенные лица с инвалидностью и члены их семей, не имеющие жилья для проживания на подконтрольной украинской власти территории, или жилье которых разрушено или стало непригодным для проживания в результате проведения антитеррористической операции.

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Также законом устанавливается, чтобы право на внеочередное получение квартир или усадебных (одноквартирных) жилых домов из жилищного фонда социального назначения, при наличии у них права на получение такого жилья, имели дети с инвалидностью (в том числе взятые на учет внутренне перемещенные лица), которые не имеют родителей или родители которых лишены родительских прав, и которые проживают в учреждениях социальной защиты населения, по достижении ими совершеннолетия. В мае Рада приняла законопроект "О жилищном фонде социального назначения" в первом чтении.

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Новости Бизнеса, Верховная Рада, Внутренне перемещенные лица, Квартирный учет, Лица с инвалидностью, Право.
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