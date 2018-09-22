Готов ли Киев к зиме: какие недостатки нашли в домах во время проверки в районах

В Киеве в пятницу, 21 сентября, инспектировали жилые дома в Подольском, Соломенском и Оболонском районах на предмет готовности к отопительному сезону. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Сегодня жилые дома в Подольском, Соломенском и Оболонском районах инспектировали на предмет готовности к отопительному сезону. Во время проверки выявлены типичные недостатки, касающиеся состояния тепловых пунктов, электрощитовых, а также подготовки инженерных сетей", - говорится в сообщении.

Больше всего замечаний к Подольскому району, где кроме серьезных недостатков в вопросах подготовки к зиме, выявили некачественный ремонте крыши и антисанитарию в подвальных помещениях.

"В отношении работников управляющей компании Подольского района, а также участка, который обслуживает дома на улице Межевой, будут приняты кадровые решения. Мы сегодня вышли на финальную стадию подготовки города к отопительному сезону и выявлять такие проявления беспорядка, которые мы увидели в доме 15 на Межевой, просто недопустимо", – отметил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Он подчеркнул, что в течение следующей недели все без исключения районные управляющие компании должны устранить оставшиеся недостатки.

"Такие внеплановые проверки будут продолжаться. Я без преувеличения могу сказать: если подобная ситуация повторится – будут увольнения с должностей", – сказал Пантелеев.

Как сообщалось ранее, тариф на услуги по водоснабжению и водоотведению в Киеве в текущем году может вырасти на 17,2%, - до 19,6 гривни за 1 кубометр, сообщила пресс-служба "Киевводоканала". 18 сентября состоялось обсуждение проектов постановлений Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) по корректировке тарифов "Киевводоканала" на 2018 год.