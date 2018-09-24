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Стадионы и бассейны появятся в регионах: Госфонд утвердил 117 проектов

Девочка плавает в бассейне
11:54 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса: Государственный фонд регионального развития выделил почти 1 миллиард гривен на строительство стадионов, бассейнов и спортивных площадок.

Государственный фонд регионального развития утвердил 117 проектов почти на миллиард гривен в 2018 году. Об этом Премьер-министр Украины Владимир Гройсман написал в Facebook.

"Государственный фонд регионального развития в этом году утвердил 117 проектов на почти 1 млрд грн. А это и стадионы, и бассейны, и спортивные площадки", - отметил Гройсман.

По его словам, правительство помогает местным властям строить качественные спортивные объекты, ведь понимает, что именно на этих стадионах и площадках будут тренироваться будущие мировые спортивные звезды.

Как сообщалось ранее, Министерство регионального развития рассматривает возможность разрешить в государственных строительных нормах (ГСН) проектировать в жилых комплексах встроенные школы (вроде детских садов, норма о которых уже содержится в обновленных ГСН, которые вступят в силу с 1 октября).

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Все по теме:

Новости Бизнеса, Выделение, Государственный фонд, Регионального развития, Средства, Строительство бассейнов, Строительство спортивных площадок, Строительство стадионов.
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