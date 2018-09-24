Застройщиков проверят на предмет уплаты налогов

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман инициирует проведение фискальных проверок застройщиков на предмет уплаты налогов.

"Премьер-министр Украины Владимир Гройсман настаивает на проведении фискальных проверок строительных компаний на предмет уплаты налогов в бюджеты всех уровней, а также четкого выполнения законодательства о труде", - говорится в сообщении пресс-службы Кабинета министров Украины со ссылкой на выступление премьера на форуме представителей органов местного самоуправления "День диалога с властью" в Тернополе.

В.Гройсман также отметил, что в строительной отрасли сейчас просматривается плохая тенденция, когда строятся тысячи квадратных метров жилья, при этом не строятся объекты социальной инфраструктуры – детские сады, школы, ненадлежащим образом платятся налоги.

"Будет поручение ГФС начать тотальные проверки застройщиков - на предмет уплаты налогов в бюджеты всех уровней", - сказал он.

Напомним, по данным этим летом в Киеве рынок первичной недвижимости не пережил традиционного сезонного спада. В сегменте новостроек эконом- и комфорт-класса продажи выросли на 16%, если сравнивать с весной. Количество сделок возросло по сравнению с прошлым летом в среднем на 23%. Основными причинами стали девальвация гривны и маркетинговые программы стимулирования спроса, предлагаемые девелоперами.