Киевлянам станет доступна электронная система городского земельного кадастра

Электронную систему городского земельного кадастра Киева, доступ к которому годами был ограничен, вскоре откроют для киевлян. Об этом заявил директор Департамента земельных ресурсов КГГА Петр Оленич, сообщает пресс-служба городской власти.

"В городском земельном кадастре есть достаточно сведений, чтобы обеспечить эффективную работу электронных систем. Однако в течение последних 23 лет доступ к этим данным был искусственно ограничен. Мы открываем эту информацию для киевлян", - сказал Оленич.

Он отметил, что в столице уже функционирует градостроительный кадастр и информационно-аналитическая система "Майно", которая обеспечивает открытость данных для всех желающих.

"Сейчас мы работаем над тем, чтобы создать простой и эффективный механизм поставок данных в эти системы", - заверил Оленич.

Также в столице обещают в следующем году запустить проект упрощенной процедуры электронных земельных торгов. Для этого департамент земельных ресурсов планирует разработать новую методологию, в частности проект законодательных изменений, заявил Оленич.

"Лично меня вдохновляет успех публичных электронных закупок ProZorro. Это очень удачный проект Министерства экономики Украины. Мы хотим адаптировать эту действующую модель для проведения электронных земельных аукционов в Киеве. При поддержке депутатского корпуса планируем запустить пилотный проект в 2019 году", - сказал Оленич.

По его словам, нынешняя процедура отбора земельных участков и выставления их на аукционы чрезмерно бюрократизирована: для продажи земельного участка или права аренды на него необходимо потратить минимум год. Поэтому, как он отметил, есть острая необходимость менять подходы.