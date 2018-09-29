В ГФС рассказали, как намерены проводить проверки строительного рынка

ГФС будет анализировать информацию об основных застройщиках во всех регионах страны: определять их активность, объекты, уровень заработной платы и его соответствие среднему по отрасли. Об этом рассказал и.о. главы ГФС Александр Власов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"В ГФС разрабатывается план совместных проверок с Государственной службой Украины по вопросам труда. Проведение таких проверок предусматривается во всех регионах Украины при сотрудничестве с органами местного самоуправления", — сказал он.

По его словам, для каждого региона разрабатывается комплекс мероприятий. ГФС будет анализировать информацию об основных застройщиках во всех регионах страны, в частности, определять их активность, объекты, уровень заработной платы и его соответствие среднему по отрасли.

"По результатам такого анализа будут проверяться субъекты хозяйствования, которые имеют риски неуплаты налогов. К проверкам будут отбираться не только застройщики, но и субъекты хозяйствования, которые непосредственно осуществляют реализацию построенной недвижимости и принимают оплату и предоставляют услуги по строительству", — добавил Власов.

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Государственной фискальной службе проверить застройщиков на предмет уплаты налогов.в бюджеты всех уровней, а также четкого выполнения законодательства о труде. Гройсман также отметил, что в строительной отрасли сейчас просматривается плохая тенденция, когда строятся тысячи квадратных метров жилья, при этом не строятся объекты социальной инфраструктуры – детские сады, школы, ненадлежащим образом платятся налоги.