День Независимости Украины

Новости недвижимости

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 30.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В МИД требуют РФ допустить украинских врачей к Сенцову
В МИД требуют РФ допустить украинских врачей к Сенцову
Новости: Британия отправит в Норвегию 800 морских пехотинцев и спецназовцев
Британия отправит в Норвегию 800 морских пехотинцев и спецназовцев
Новости: Майк Тайсон: Лучшие боксеры вышли из трущоб
Майк Тайсон: Лучшие боксеры вышли из трущоб
Новости: Вероника Дидусенко рассказала о своем ребенке и скандале на конкурсе "Мисс Украина"
Вероника Дидусенко рассказала о своем ребенке и скандале на конкурсе "Мисс Украина"
X

В ГФС рассказали, как намерены проводить проверки строительного рынка

Строительство в Киеве
15:55 Сб, 29 Сентябрь 2018 Телеграф
УНН
Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: В Государственной фискальной службе сообщили о разработке совместно с Госслужбой по вопросам труда плана проверок застройщиков во всех регионах.

ГФС будет анализировать информацию об основных застройщиках во всех регионах страны: определять их активность, объекты, уровень заработной платы и его соответствие среднему по отрасли. Об этом рассказал и.о. главы ГФС Александр Власов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"В ГФС разрабатывается план совместных проверок с Государственной службой Украины по вопросам труда. Проведение таких проверок предусматривается во всех регионах Украины при сотрудничестве с органами местного самоуправления", — сказал он.

По его словам, для каждого региона разрабатывается комплекс мероприятий. ГФС будет анализировать информацию об основных застройщиках во всех регионах страны, в частности, определять их активность, объекты, уровень заработной платы и его соответствие среднему по отрасли.

"По результатам такого анализа будут проверяться субъекты хозяйствования, которые имеют риски неуплаты налогов. К проверкам будут отбираться не только застройщики, но и субъекты хозяйствования, которые непосредственно осуществляют реализацию построенной недвижимости и принимают оплату и предоставляют услуги по строительству", — добавил Власов.

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Государственной фискальной службе проверить застройщиков на предмет уплаты налогов.в бюджеты всех уровней, а также четкого выполнения законодательства о труде. Гройсман также отметил, что в строительной отрасли сейчас просматривается плохая тенденция, когда строятся тысячи квадратных метров жилья, при этом не строятся объекты социальной инфраструктуры – детские сады, школы, ненадлежащим образом платятся налоги.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Бизнеса, Госслужба по вопросам труда, ГФС, План, Проверки застройщиков, Регионы Украины.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости недвижимости

Готов ли Киев к зиме: какие недостатки нашли в домах во время проверки в районах На жилье силовикам в 2019 году Кабмин может выделить 1,7 миллиарда В Минрегионе рассказали об особенностях новых Государственных строительных норм

Последние новости

Майк Тайсон рассказал, чего не хватает современному боксу Медики назвали полезный фрукт для здоровья сердца ЧМ-2018 по волейболу среди женщин: результаты матчей 2-го тура
Сегодня читают
01 Эскалация в Сербии: Солдаты НАТО прибыли к границе Косово
02 "Х-фактор" 9 сезон 5 выпуск: как прошел пятый кастинг в Виннице (Видео)
03 Мода 2018-2019: лучшие прически на осень и зиму для коротких и длинных волос (Фото)
04 Порошенко: Украина должна сказать окончательное "прощай" РФ
Новости сегодня
20:26 В Сети появились новые снимки смартфона Nokia 7.1 Plus
20:25 Два человека выпали из катера в Запорожье
20:01 Медики назвали преимущества регулярного употребления сыра
19:57 Сказочный загородный дом, в котором тепло даже в холодную пору (Фото)
19:53 Греция хочет разгрузить лагеря для мигрантов
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: На Facebook могут наложить штраф
На Facebook могут наложить штраф
Новости: Трамп может получить Нобелевскую премию
Трамп может получить Нобелевскую премию
Новости: Казахская журналистка получила статус беженца в Украине
Казахская журналистка получила статус беженца в Украине
Новости: Врачи назвали продукт, который поможет в борьбе с целлюлитом
Врачи назвали продукт, который поможет в борьбе с целлюлитом
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь