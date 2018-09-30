Кличко сообщил, когда появится горячая вода у киевлян

Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" сразу возобновит снабжение горячей воды в 3 тысячах столичных домов, как только будет подписано соглашение с НАК "Нафтогаз". Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, информирует пресс-служба главы столицы.

"Мы вышли на финишную прямую в вопросе подписания соглашения с НАК "Нафтогаз". Для этого Министерство финансов должно выплатить субвенцию на погашение разницы в тарифах. Это даст возможность заключить мировое соглашение с "Нафтогазом". После этого, максимум через 10 дней, в квартирах киевлян будет горячая вода", - сказал Кличко.

Он также извинился за то, что уже долгое время многие киевляне не получают горячую воду.

"Мы делаем все, что от нас зависит", - городской голова.

Он подчеркнул, что платить долги частной компании город не собирается, и добавил, что дело рассматривается в суде, и город готов выполнять любое решение суда.

В то же время, как уточняется в сообщении, судебные разбирательства могут затянуться надолго, поэтому, принимая во внимание близость отопительного сезона, городская власть настояла на рассмотрении этого вопроса на уровне правительства Украины.

"Мы стали заложниками негосударственнической позиции отдельных чиновников, которые отстаивают "интересы" государственных компаний, а интересами самих украинцев - пренебрегают. Мы также не можем согласиться покупать газ на 30 процентов дороже. Это означало бы повышение тарифов для населения. Я этого не могу допустить", - подчеркнул Кличко.

Как сообщалось, Нафтогаз прекратил поставки газа Киеву из-за долгов частной компании "Киевэнерго".

Нафтогаз требовал, чтобы этот долг вернуло коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго", став правопреемником долговых обязательств КП "Киевэнерго". Город же настаивал на том, что киевляне не должны платить долги, которые возникли в результате хозяйственной деятельности коммерческой структуры и которые не имеют источника для погашения.

Задолженность Киевэнерго перед НАК "Нафтогаз" составляет примерно 3,3 млрд грн, задолженность потребителей перед Киевэнерго - примерно 2,6 млрд грн. В то же время существует обязательство государства перед Киевэнерго - это разница в тарифах в объеме 729 млн грн. Именно эту сумму (729,5 млн грн) Кабмин выделил на погашение задолженности.

Во вторник, 11 сентября, Киевсовет принял решение о принятии коммунальным предприятием "Киевтеплоэнерго" долгов Киевэнерго перед Нафтогазом при условии, что Киевэнерго передаст КП источники для погашения долга. 20 сентября Кличко выразил убеждение, что проблема с обеспечением горячей водой киевлян будет решена до конца сентября.