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МинВОТ обратился к Гройсману по вопросу жилья для переселенцев

Ключи от квартиры
14:54 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: Премьер-министра Владимира Гройсмана просят расширить программу субвенции на покупку жилья для внутренне перемещенных лиц с ОРДЛО и оккупированного Крыма.

Общественные активисты обратились к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману с требованием расширить программу субвенции для приобретения жилья для внутреннее перемещенных лиц с отдельных районов Донецкой и Луганской областей и оккупированного Крыма.

"Мы зарегистрировали наше обращение еще на прошлой неделе от общественного совета, а также от "Всеукраинской платформы Донбасса", наибольшей коалиции, которая сегодня приняла участие в формировании общественного совета при МинВОТ (Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц – прим. ред). Мы просим премьер-министра лично взять на себя ответственность за то, что происходит в стране в отношении жилья для переселенцев", - сказала председатель экспертного совета при общественном совете при МинВОТ Наталья Целовальниченко на пресс-конференции в понедельник в Киеве.

В свою очередь председатель Общественного совета при МинВОТ, соучредитель ГС "Всеукраинская платформа Донбасса" Геннадий Борисичев добавил, что активисты предлагают расширить порядок и условия предоставления субвенции из государственного бюджета местным бюджетам для приобретения жилья для внутреннее перемещенных лиц с Донбасса и Крыма.

"50% (на приобретение жилья для ВПЛ– прим. ред) переселенцам выделяется государством, 50% местными бюджетами, той территориальной громадой, где проживает ВПЛ. Сейчас эта программа действует только в Донецкой и Луганской областях в отдельных населенных пунктах… В чем суть нашего обращения к премьер-министру? Мы предложили премьер-министру расширить действие программы на все регионы Украины", - сказал он.

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Кроме того, активисты просят увеличить бюджет данной программы с 34 млн грн до 150 млн грн. По словам Г.Борисичева, переселенцами было получено 238 квартир преимущественно в Мариуполе и Покровске, а имущество находится в коммунальной собственности.

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Все по теме:

Новости Бизнеса, Владимир Гройсман, Оккупированный Крым, ОРДЛО, Переселенцы, Приобретение жилья.
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