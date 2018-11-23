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Монетизация субсидий: что украинцам нужно будет сделать для получения помощи

Монетизация субсидий: что украинцам нужно будет сделать для получения помощи
12:02 Пт, 23 Ноябрь 2018 Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: В Минсоцполитики сообщили, что субсидиантам с 1 мая 2019 года нужно будет подать новые заявления и декларации и обязательно указать номер мобильного телефона.

Министерство социальной политики Украины обнародовало проект постановления о предоставлении жилищных субсидий населению в денежной форме. Соответствующий проект решения размещен на официальном сайте Минсоцполитики.

Согласно проекту документа, с 1 мая 2019 года украинцы, получавшие субсидию в нынешнем отопительном сезоне (2018-2019 годов), в денежной форме ее смогут получить только после того, как подадут новые заявления и декларации, где обязательно будет указан номер мобильного телефона.

В частности, гражданину нужно написать заявление о назначении жилищной субсидии в денежной форме через "Ощадбанк".

При этом "Ощадбанк" будет осуществлять персонифицированный учет получателей жилищной субсидии и средств, поступающих на счет для выплаты жилищных субсидий в разрезе каждого получателя жилищной субсидии.

Ранее в Минсоцполитики сообщали, что поскольку в Украине субсидию получает почти половина украинских семей, мгновенно монетизировать помощь для каждого будет сложно. Поэтому было предложено провести монетизацию в три этапа.

С 1 января 2019 года "живые деньги" на банковский счет будут поступать тем, кто впервые обращается за помощью. То есть все те, кто будет подавать документы на субсидию в январе, уже будут получать деньги на оплату коммуналки на свой банковский счет.

С 1 мая 2019 года монетизация коснется тех, кто получает субсидию или льготу уже много лет, в том числе пользуется помощью в летний период. Это примерно 3 миллиона домохозяйств.

С 1 октября 2019 года заработает полномасштабная монетизация, когда каждый, кто получает субсидию или льготу, будет получать их наличными.

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В Минсоцполитики уточнили, что правила предоставления жилищных субсидий не меняются, а размер помощи и в дальнейшем будет зависеть только от размера расходов на коммуналку и от доходов граждан. Меняется только алгоритм ее выплаты.

При этом заместитель начальника Департамента энергоэффективности "Нафтогаза" Алексей Хабатюк прокомментировал этот проект.

"Минсоцполитики опубликовал проект постановления о монетизации жилищных субсидий. Но монетизации там опять нет. Там есть все - и транзитные счета в "Ощадбанке", и монетизация остатков, а вот монетизации субсидий нет. А еще повышение ликвидности "Ощадбанка" и "оголение" счета Казначейства", - заявил представитель "Нафтогаза".

"Схема работы где-то такая: 1. Все деньги загоняются Минсоцполитики на так называемый "счет для выплаты жилищных субсидий" в "Ощадбанке". Это единый счет для всех субсидиантив. 2. "Ощадбанк" одним платежом перегоняет средства со счета для выплаты жилищных субсидий на счет поставщика коммунальной услуги. 3. Предоставитель услуги разбрасывает деньги с п.2 по личным счетам субсидиантив в качестве оплаты за ЖКУ", - пояснил он.

Напомним, в проекте Государственного бюджета на 2019 год ко второму чтению перераспределили расходы, в частности на выплату субсидий в денежной форме.

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Минсоцполитики, Ощадбанк, Указание, Номер мобильного телефона, 1 мая 2019 года, Подача нового заявления, Подача новой декларации.
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