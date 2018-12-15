В ГФС сообщили, сколько украинцы оплатили налога за недвижимость

Новости Бизнеса: Государственная фискальная служба сообщила, что за январь-ноябрь 2018 года владельцы недвижимости в Украине заплатили в местные бюджеты 753,2 млн гривен налога

Владельцы недвижимости в Украине в январе-ноябре этого года уже заплатили 753,2 млн гривен налога на недвижимое имущество, что на 308,5 млн грн больше поступлений 2017 года. Об этом сообщает со ссылкой на данные ГФС.

"В местные бюджеты (по состоянию на 1.12.2018) поступило 753,2 млн грн налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка с физических лиц, что на 308,5 млн грн больше поступлений 2017 года (444,7 млн грн)", - сообщили в ведомстве.

Сформировано более 1,2 млн налоговых уведомлений-решений по налогу на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, для более 920 тыс. физических лиц - владельцев такой недвижимости.

К оплате определен налог на общую сумму 922,0 млн грн, что на 426,8 млн грн больше, чем в 2017 году (495,2 млн грн).

Плательщиками налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, являются, в частности, физические лица, в том числе нерезиденты, которые являются владельцами объектов жилой и/или нежилой недвижимости. Налог начисляется на общую площадь объекта жилой и нежилой недвижимости, в том числе их долей. Ставки налога устанавливались решениями местных советов.