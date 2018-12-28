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Задолженность украинцев за ЖКУ в ноябре существенно увеличилась

Задолженность украинцев за ЖКУ в ноябре существенно увеличилась
18:51 Сегодня Телеграф Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Государственная служба статистики сообщила, что задолженность украинцев за оплату жилищно-коммунальных услуг выросла на 173% в ноябре.

Задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг в ноябре 2018 года увеличилась на 17,3% к октябрю-2018 и составила 43,4 млрд грн (без учета электроэнергии).

Как сообщила Государственная служба статистики (Госстат), данные приведены без учета аннексированного Крыма и г.Севастополя, а также части временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Согласно статданным, в целом в ноябре 2018 года украинцы уплатили за жилкомуслуги 6,6 млрд грн, что составило 46,6% начисленной за этот месяц суммы. За снабжение электроэнергией население заплатило 3 млрд грн (111,5% начислений, за счет погашения задолженностей предыдущих периодов).

Самый высокий уровень оплаты жилкомуслуг в ноябре-2018 зафиксирован в Хмельницкой (63,9% суммы начислений), Львовской (60,5%) и Закарпатской (60,3%) областях. Самый низкий уровень оплаты – в Донецкой, Луганской, Киевской и Запорожской областях (33-39% суммы начислений).

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Согласно данным Госстата, в январе-ноябре 2018 года с населением заключено 70,2 тыс. договоров о погашении реструктуризированной задолженности за жилкомуслуги на общую сумму 479,5 млн грн. Средние начисления за жилкомуслуги в стране на одного владельца лицевого счета с учетом потребления электроэнергии (из расчета 150 кВт-ч) в ноябре-2018 составили 1803,3 грн.

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Рост, Украинцы, Задолженность, Госстат, Ноябрь, Оплата ЖКУ.
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