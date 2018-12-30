Порошенко вручил первым 80 офицерам 92-й бригады ВСУ ордеры на жилье

Новости Бизнеса: В субботу, 29 декабря, при участи президента Украины Петра Порошенко 80 офицерам 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ вручили ордера на жилье.

Первых 80 офицеров из 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ получили ордера на служебное жилье. Об этом сообщил в Facebook Президент Петр Порошенко.

"Поздравляю первых 80 офицеров из 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ – сегодня наши защитники получили ордера на такое долгожданное служебное жилье", - написал Порошенко.

Он добавил, что два дома на Харьковщине уже готовы, на очереди – еще один на 40 квартир, который завершат в следующем году. "В планах также построить еще один дом для сержантского состава и закончить строительство общежитий. Таким образом, уже в 2019-м все военные 92-й бригады получат жилье", - отметил Глава государства.

Напомним, президент Петр Порошенко подал в Единый госреестр деклараций сведения о двух квартирах, которые 27 декабря, как физическое лицо, приобрел в Кропивницком. В разделе о существенных изменениях имущественного состояния появились сообщения о том, что Порошенко купил две квартиры, на что потратил 2 287 166 гривень.

В тот же день Порошенко подарил эти квартиры семьям двух военнослужащих, Сергея Глондара и Александра Коринькова. Старшина Глондар и младший сержант Кориньков попали в плен в 2015 году во время боев за Дебальцево. Уже почти четыре года их не удается вызволить из плена, несмотря на все усилия.