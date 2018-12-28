Президент Украины купил семьям пленных украинских военных 2 квартиры

Новости Украины: Президент Украины Петр Порошенко в Кропивницком приобрел как физическое лицо две квартиры и подарил их семьям двух военнослужащих.

Президент Петр Порошенко подал в Единый госреестр деклараций сведения о двух квартирах, которые 27 декабря, как физическое лицо, приобрел в Кропивницком. Об этом сообщили в пресс-службе Президента Украины.

В разделе о существенных изменениях имущественного состояния появились сообщения о том, что Порошенко купил две квартиры, на что потратил 2 287 166 гривень.

В тот же день Порошенко подарил эти квартиры семьям двух военнослужащих, Сергея Глондара и Александра Коринькова. Старшина Глондар и младший сержант Кориньков попали в плен в 2015 году во время боев за Дебальцево. Уже почти четыре года их не удается вызволить из плена, несмотря на все усилия.

В сентябре этого года, находясь в Кропивницком, Президент посетил 3-й отдельный полк Сил специального назначения Вооруженных Сил Украины имени князя Святослава Храброго. Герой Украины Александр Трепак рассказал ему о сложных жилищных условиях семей двух пленных военнослужащих, а Порошенко пообещал решить эту проблему.

Для Главы государства приоритетным остается освобождение всех без исключения украинских военнопленных, а также заложников, которые находятся на территории страны-агрессора.