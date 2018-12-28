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Президент Украины купил семьям пленных украинских военных 2 квартиры

Президент Украины купил семьям пленных украинских военных 2 квартиры
21:58 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: Президент Украины Петр Порошенко в Кропивницком приобрел как физическое лицо две квартиры и подарил их семьям двух военнослужащих.

Президент Петр Порошенко подал в Единый госреестр деклараций сведения о двух квартирах, которые 27 декабря, как физическое лицо, приобрел в Кропивницком. Об этом сообщили в пресс-службе Президента Украины.

В разделе о существенных изменениях имущественного состояния появились сообщения о том, что Порошенко купил две квартиры, на что потратил 2 287 166 гривень.

В тот же день Порошенко подарил эти квартиры семьям двух военнослужащих, Сергея Глондара и Александра Коринькова. Старшина Глондар и младший сержант Кориньков попали в плен в 2015 году во время боев за Дебальцево. Уже почти четыре года их не удается вызволить из плена, несмотря на все усилия.

В сентябре этого года, находясь в Кропивницком, Президент посетил 3-й отдельный полк Сил специального назначения Вооруженных Сил Украины имени князя Святослава Храброго. Герой Украины Александр Трепак рассказал ему о сложных жилищных условиях семей двух пленных военнослужащих, а Порошенко пообещал решить эту проблему.

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Для Главы государства приоритетным остается освобождение всех без исключения украинских военнопленных, а также заложников, которые находятся на территории страны-агрессора.

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Все по теме:

Квартиры, Семьи, Петр Порошенко, Купил, Пленные украинские моряки, Единый реестр деклараций.
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