Остановки в Украине планируют кардинально модифицировать

Новости Бизнеса: В Украине планируют модернизировать остановки общественного транспорта.

Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ планирует обновить требования к остановкам общественного транспорта с целью их модернизации, сообщила пресс-служба министерства регионального развития.

Согласно сообщению, соответствующие изменения планируется внести в государственные строительные нормы (ГСН).

"Еще до Евро-2012 в Киеве планировалось переоборудовать остановки, установив электронные табло с расписанием движения, схемами и картами, а также туалеты. Однако массовой реализации не произошло. И мы хотим снова поднять этот вопрос и найти оптимальный путь решения", – цитируется в сообщении пресс-службы.

В новых нормах планируют предусмотреть размещение санузлов, электронных табло с расписанием, схем и карт микрорайонов, банкоматов на главных или конечных остановках маршрутов, а также в местах пересечения нескольких видов транспорта.

Изменения касаются ГСН В.2.3-5:2018 "Улицы и дороги населенных пунктов".