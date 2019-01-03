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Остановки в Украине планируют кардинально модифицировать

Остановки в Украине планируют кардинально модифицировать
16:39 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay

Новости Бизнеса: В Украине планируют модернизировать остановки общественного транспорта.

Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ планирует обновить требования к остановкам общественного транспорта с целью их модернизации, сообщила пресс-служба министерства регионального развития.

Согласно сообщению, соответствующие изменения планируется внести в государственные строительные нормы (ГСН).

"Еще до Евро-2012 в Киеве планировалось переоборудовать остановки, установив электронные табло с расписанием движения, схемами и картами, а также туалеты. Однако массовой реализации не произошло. И мы хотим снова поднять этот вопрос и найти оптимальный путь решения", – цитируется в сообщении пресс-службы.

В новых нормах планируют предусмотреть размещение санузлов, электронных табло с расписанием, схем и карт микрорайонов, банкоматов на главных или конечных остановках маршрутов, а также в местах пересечения нескольких видов транспорта.

Изменения касаются ГСН В.2.3-5:2018 "Улицы и дороги населенных пунктов".

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Украина, Общественный транспорт, остановки, ГСН, Государственные строительные нормы.
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