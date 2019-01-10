В Украине на программу "теплых кредитов" выделили рекордную сумму

За первую декаду января 2019 года местные органы власти выделили 106 млн грн по 60 программам удешевления "теплых кредитов", что составило 65% общего объема финансирования таких программ в 2018 году.
Как сообщила пресс-служба Госагентства по энергоэффективности и энергосбережению, в 2018 году на реализацию 170 местных проектов по удешевлению "теплых кредитов" было использовано 166 млн грн, что на 30% больше, чем годом ранее.
Компенсации получило около 40 тыс. домохозяйств.
Госэнергоэффективности приводит типичный пример утепления: объединение совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) "Прометей Н" (Белая Церковь Киевской обл.) на привлеченные 1,4 млн грн кредита получило 814 тыс. грн компенсации из госбюджета, 435 тыс. грн – из местного бюджета. В результате утепления дома расходы на отопление сократились на 45% - с 33 грн за 1 кв. м. до 18 грн 1 за кв. м.
Как сообщалось, в 2018 году Кабинет министров выделил из госбюджета 400 млн грн на реализацию программы повышения энергоэффективности в жилищном секторе (программа "теплые кредиты"). Половина из этой суммы была предназначена для ОСМД и жилищно-строительных кооперативов. Еще 202 млн грн было выделено на стимулирование населения к внедрению энергоэффективных мероприятий, остальные 7,7 млн грн – на возмещение части средств на приобретение котлов (кроме газовых и электрических).
Осенью 2018 года на программу "теплые кредиты" из госбюджета было выделено дополнительно 100 млн грн.
Возмещение за приобретение негазовых котлов составляло 20% (для субсидиантов – 35%), за утепление индивидуального жилья – 35%, за утепление многоэтажных домов для ОСМД – 40-70%.
Частные домохозяйства и ОСМД также получают дополнительные компенсации от местных властей.