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В Украине на программу "теплых кредитов" выделили рекордную сумму

В Украине на программу &quot;теплых кредитов&quot; выделили рекордную сумму
15:41 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Бизнеса: С начала 2019г в регионах выделено 106 млн грн по программам "теплых кредитов".

За первую декаду января 2019 года местные органы власти выделили 106 млн грн по 60 программам удешевления "теплых кредитов", что составило 65% общего объема финансирования таких программ в 2018 году.

Как сообщила пресс-служба Госагентства по энергоэффективности и энергосбережению, в 2018 году на реализацию 170 местных проектов по удешевлению "теплых кредитов" было использовано 166 млн грн, что на 30% больше, чем годом ранее.

Компенсации получило около 40 тыс. домохозяйств.

Госэнергоэффективности приводит типичный пример утепления: объединение совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) "Прометей Н" (Белая Церковь Киевской обл.) на привлеченные 1,4 млн грн кредита получило 814 тыс. грн компенсации из госбюджета, 435 тыс. грн – из местного бюджета. В результате утепления дома расходы на отопление сократились на 45% - с 33 грн за 1 кв. м. до 18 грн 1 за кв. м.

Как сообщалось, в 2018 году Кабинет министров выделил из госбюджета 400 млн грн на реализацию программы повышения энергоэффективности в жилищном секторе (программа "теплые кредиты"). Половина из этой суммы была предназначена для ОСМД и жилищно-строительных кооперативов. Еще 202 млн грн было выделено на стимулирование населения к внедрению энергоэффективных мероприятий, остальные 7,7 млн грн – на возмещение части средств на приобретение котлов (кроме газовых и электрических).

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Осенью 2018 года на программу "теплые кредиты" из госбюджета было выделено дополнительно 100 млн грн.

Возмещение за приобретение негазовых котлов составляло 20% (для субсидиантов – 35%), за утепление индивидуального жилья – 35%, за утепление многоэтажных домов для ОСМД – 40-70%.

Частные домохозяйства и ОСМД также получают дополнительные компенсации от местных властей.

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ОСМД, Кабмин, Энергосбережение, Госэнергоэффективность, теплые кредиты.
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